Пегула остановила Свитолину на пути в четвертьфинал Australian Open

Лучшая украинская теннисистка проиграла в трех сетах

  • 15.02.2021 04:09
  • 1576 просмотров
  • 39 комментариев
Пегула остановила Свитолину на пути в четвертьфинал Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертом круге 26-летняя украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№61 WTA).

Australian Open. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США)  – 4:6, 6:3, 3:6

Девушки начинали матч на довольно высоком уровне. Свитолина мощно подавала, а Пегула лучше чувствовала себя в розыгрышах. Как только американка пристрелялась, ее преимущество стало более ощутимо. В пятом гейме Элина едва не подарила подачу сопернице, сделав четыре ошибки с бэкхенда, но все же отыгралась. Неизбежное случилось в седьмом гейме, который украинка завершила двойной ошибкой. Где-то после этого начали посещать очень неприятные мысли.

Пегуле одного брейка оказалось достаточно для того, чтобы закрыть партию. И хотя по цифрам очень большого преимущества у нее нет, выиграла она ее без вопросов. Элина совершенно не понимала, что нужно делать, когда у Джессики все получалось. В защите у нее отбиваться не выходило, в атаке – появлялись ошибки.

Со старта второго сета Свитолина проиграла подачу и уже казалось, что на сегодня она отмучилась. И тут внезапно у Пегулы случился даже не провал, а провалище. Каждый третий удар начал лететь или в сетку, или в метровые ауты. Элина быстро воспользовалась слабостью оппонентки и выиграла четыре гейма кряду. И было бы больше, но почему-то она наошибалась на тройном скрытом сетболе, вместо 5:1 мы получили 4:2. И хотя во второй партии это погоды не сделало, в конечном результате данный успех помог Пегуле лучше настроиться на третью партию.

В финальном сете американка заиграла гораздо лучше. Не так, как в начале, но ужаса второй партии не наблюдалось. А Элина продолжала мучиться на корте, сегодня у нее мало что получалось. В четвертом гейме американка сделала брейк, в седьмом своей двойной на брейкпоинте отдала украинке должок за первый сет, что не помешало Джессике в итоге победить. В конце матча у Свитолиной не получилось навязать борьбу, как она умеет. Это довольно странно звучит, но по духу матча выглядело логично.

К сожалению, очередной важный матч проигран сопернице, у которой нужно выигрывать. Как с этим бороться – непонятно. Если бы Пегула провела два сета на уровне первого, то особых вопросов бы не было. А так они есть, и очень большие.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Пегула впервые обыграла теннисистку из топ-10.

В следующем раунде Пегула сыграет против хорватки Донны Векич (№33 WTA) или Дженнифер Брэди из США (№24 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ruslan
      Ruslan, 15.02.2021 05:06
    0
    Я в попередньому пості писав що яка б не була легкою дорога взяти шлємак Еліна все одно всра..ться нажаль там де повинна проходити. Це її фішка. А ви мінусували. Скільки раз з надією переглядаєш сітку і тішиш себе ну от, нарешті шанс - а Еля в свому коронному стилі... Так як раніше переживав її поразки несіяним Подоросці, Мугурусі, Бузарнеску, Марії Т... зараз навіть не розстроївся. Можливо вже звик
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 15.02.2021 05:04
    +1
    Ще однією з причин невдалої гри від Еліни була відсутність вболівальників на трибунах. Аж надто Любить вона порадувати своє его!
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 15.02.2021 05:01
    +1
    Нещастя ти наше! Других і слів не підбереш!
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 15.02.2021 04:55
    +1
    Головне, що ця Пігулка взагалі ні про що! З її 40 невимушеними Еліна повинна була вигравати в півсили, але чомусь вийшла з поганим настроєм і думками про що завгодно, але не про теніс. Видно настав час турнірів 250 , бо на 500 також наснаги не вистачає. Вибачаюсь, але дістало.
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 15.02.2021 04:54
    +1
    Погоджуюсь, рівень гри сьогодні в обоїх соперниць був не найкращий. Думаю це залежить від настою на гру, адже дівчата зустрічались на корті кілька тижнів тому і картина гри була зовсім інша. Але писати що Пігула ноунейм невірно. Вона за останні кілька місяців обігрувала Соболенко, Азаренку і ту ж Бріеді! Тому цілком ймовірно що ми зможемо її побачити в півфіналі!
    Ссылка
    maxgames
    online
      maxgames, 15.02.2021 04:42
    -1
    Надія на молоду Костюк. Світовіна не очем
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.02.2021 04:42
    0
    SportsMan, 15.02.2021 04:16
    Кстати, да. Видно невооруженным глазом, как может стрельнуть Пегула, а у Свитолиной мяч полчаса на ту сторону летит.
    Є таке: Халеп потужніша і їй вистачає сил на середньої складності м'яч із кута на задній лінії стабільно відповідати кросом у кут під саму задню лінію. А Еліна в такій ситуації просто викидає м'яча на хафкорт, а дале все залежить від суперниці.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 15.02.2021 04:41
    +2
    Сітка як і на РГ відмінна - грай до півфіналу, але Еліна не була б собою, щоб своїми руками не похоронити надії вболівальників. Дякуємо за збереження нашого сну і покою, а то в 2 години ночі тяжко прокидатися.
    Ця команда вже нічого не додасть це точно і взагалі може опустити до рівня Страсбурга і Монтерея . Зміни повинні бути і вони вже перезріли і нема чого чекати, бо ще пару турнірів і потім вже можна себе не знайти.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 15.02.2021 04:40
    +1
    Віктор Савчук, 15.02.2021 04:32
    ..їй програти.
    Аза відсиділа на стогому арантині без тренувань + проблеми зі здоровям під час матчу були
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 15.02.2021 04:38
    +3
    olya403, 15.02.2021 04:21
    її, схоже, вже нічого не навчить. Скільки вже було таких Бузарнеску і Подоросок. Висновків ніхто не робить. Яка би сітка не була, Еліна ніколи не користується легким шляхом, умудрившись програти навіть не топам.
    п.с. Справдився песимістичний прогноз Станіслава, який тут зафукували.
    Так ця поразка читалася. Як не сьогодні, то уявляєте собі, що б з Еліною зробила ще більш потужна Брейді? Куди там до Барті: зараз залишається тільки мріяти, щоб дійти до стадій зустрічей з топами. Головного козиря - стабільності - в грі зовсім нема. Пам'ятаєте, як потужно і глибоко в ноги постійно грала Еліна з чешками-гарматницями років 4 тому? Куди це все поділося? І на цьому АО цього теж не було, як і весь останній час. На характері, вигризати зубами якийсь час можна, але мінімальна ментальна слабкість - і всі проблеми з грою стають просто гігантськими.
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 15.02.2021 04:32
    0
    ..їй програти.
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 15.02.2021 04:32
    -1
    APL, 15.02.2021 04:18
    Таке враження, що папік Пегули пообіцяв Еліні пару лямів
    Не виключаю такий варіант, але зараз зтим дуже суворо, якщо щось запідозрять то вже не відстануть, хоча якщо всі довольні то якось тишком можна продати, Азаренко як взагалі могла ї
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 15.02.2021 04:31
    +1
    SportsMan, 15.02.2021 04:14
    Каждый раз говоришь себе, что не выиграет Свитолина ТБШ никогда, но приходит новый турнир, и зачем-то начинаешь его смотреть. Это как смотреть "Титаник" и надеяться, что как-то по-другому закончится.
    100%.про титанік влучне порівняння
    Ссылка
    maxgames
    online
      maxgames, 15.02.2021 04:31
    +1
    Не спав. Вболівав. Як так ???? Характер 0.! Треба міняти психолога!!!
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 15.02.2021 04:30
    +4
    Зарікався колись не дивитися нічних матчів. Встав зранку, подивився результат і все нормально. Так ні, треба було собі ніч зіпсувати. Такого жаху, навіть такий песиміст як я, неочікував. Це не гра, це муки на корті. Пегула це випадковий пасажир, солодка булочка, і як їй програти, це ще питання. Хоча я сильно не здивований. Це шолом, а їх Світоліна не виграє ніколи, хоча всяких Пегул треба обігрувати
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.02.2021 04:30
    +7
    zeka23, 15.02.2021 04:14
    Хоть я и оптимист, но уже не верю, что она сможет выиграть ТБШ, к сожалению...
    Всяке може бути. Вознякі свого шлему таки дочекалася вже на фініші кар'єри. Може й Елі пощастить? Але, для початку Світоліній треба вийти з зони комфорту і нарешті змінити цього Беттлза.
    З іншого боку, які в нас альтернативи щодо Еліни? Дивитися як наші інші дівчата вилітають на шлемах вже на старті? Чи обмежуватися переглядом як же класно грають дівчата з інших країн?
    Будемо вболівати за Еліну і надалі. Може вона навіть ще виграє декілька турнірів із серії 250..
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 15.02.2021 04:30
    -1
    По ходу матча чомусь почав вболівати за міліардершу. Якщо все було чесно, то вітаю американку і вапрєки прогнозистам в цій новині поставлю на жидівочку і в слідуючому матчі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 15.02.2021 04:27
    +7
    Дуже важко зараз написали щось цензурне. Це що взагалі було на корті? Тенісом точно не назвати. Перекидання м'яча через сітку. За будь-яких спроб загострити ситуацію - суцільні помилки по довжині. Немає ніякої ні стабільності, ні впевненості у своїх діях. Все те саме, що останній рік. І тенденція йде тільки до погіршення. Якщо, наприклад, у 2019-му за допомогою гарної сітки й фарту вдалося дійти до двох півфіналів Шоломів, і уже там отримати розгроми від визнаних топів, то тепер про такі стадії і таких суперниць залишається тільки мріяти. Нездоланними перешкодами стають Подороски та Пегули. Причому як Подоросці нічого було робити у півфіналі РГ, так і Пегула, якщо не станеться надзвичайних подій, отримає на горіхи від ще більш потужної Брейді і пойде додому радіти своєму першому чвертьфіналу ТВШ. Бо вона сьогодні зіграла не набагато краще за Еліну. Точніше, вона взагалі не зіграла краще, то Світоліна зіграла ще гірше за неї саму.
    Доводиться повторювати те саме, що і постійно останнім часом. Якщо Еліна не прийме кардинальних рішень щодо своєї команди і взагалі тенісного майбутнього, то як тільки знімуть фріз із рейтингу, вона миттєво почне глибоке падіння, яке за відсутності ковіду мало статися ще минулого року.
    Є ще один момент. цікавий особисто мені. Один український відомий тенісний спеціяліст із прізвищем на К. після перемоги Еліни над Путінцевою вилив тонни жовчі на своєму сайті на критиків Еліни. Причому не на тих, які відверто її ображають, а тих, хто критикує по ділу. Чи сподобалася йому сьогоднішня гра? Чи продовжує він вважати, що з її тенісом все нормально і нічого змінювати не треба? Як там його егократія поживає?
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 15.02.2021 04:26
    0
    Але подякуємо, що хоч до цієї стадії було за кого з наших вболівати.
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 15.02.2021 04:24
    +1
    olya403, 15.02.2021 04:22
    доколє?))) скільки вже разів ми сподівалися на висновки і зміни після отаких поразок. А ні, Еля вперто тримається за своє
    Ну консервативна вона
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.02.2021 04:30
    +7
    zeka23, 15.02.2021 04:14
    Хоть я и оптимист, но уже не верю, что она сможет выиграть ТБШ, к сожалению...
    Всяке може бути. Вознякі свого шлему таки дочекалася вже на фініші кар'єри. Може й Елі пощастить? Але, для початку Світоліній треба вийти з зони комфорту і нарешті змінити цього Беттлза.
    З іншого боку, які в нас альтернативи щодо Еліни? Дивитися як наші інші дівчата вилітають на шлемах вже на старті? Чи обмежуватися переглядом як же класно грають дівчата з інших країн?
    Будемо вболівати за Еліну і надалі. Може вона навіть ще виграє декілька турнірів із серії 250..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 15.02.2021 04:27
    +7
    Дуже важко зараз написали щось цензурне. Це що взагалі було на корті? Тенісом точно не назвати. Перекидання м'яча через сітку. За будь-яких спроб загострити ситуацію - суцільні помилки по довжині. Немає ніякої ні стабільності, ні впевненості у своїх діях. Все те саме, що останній рік. І тенденція йде тільки до погіршення. Якщо, наприклад, у 2019-му за допомогою гарної сітки й фарту вдалося дійти до двох півфіналів Шоломів, і уже там отримати розгроми від визнаних топів, то тепер про такі стадії і таких суперниць залишається тільки мріяти. Нездоланними перешкодами стають Подороски та Пегули. Причому як Подоросці нічого було робити у півфіналі РГ, так і Пегула, якщо не станеться надзвичайних подій, отримає на горіхи від ще більш потужної Брейді і пойде додому радіти своєму першому чвертьфіналу ТВШ. Бо вона сьогодні зіграла не набагато краще за Еліну. Точніше, вона взагалі не зіграла краще, то Світоліна зіграла ще гірше за неї саму.
    Доводиться повторювати те саме, що і постійно останнім часом. Якщо Еліна не прийме кардинальних рішень щодо своєї команди і взагалі тенісного майбутнього, то як тільки знімуть фріз із рейтингу, вона миттєво почне глибоке падіння, яке за відсутності ковіду мало статися ще минулого року.
    Є ще один момент. цікавий особисто мені. Один український відомий тенісний спеціяліст із прізвищем на К. після перемоги Еліни над Путінцевою вилив тонни жовчі на своєму сайті на критиків Еліни. Причому не на тих, які відверто її ображають, а тих, хто критикує по ділу. Чи сподобалася йому сьогоднішня гра? Чи продовжує він вважати, що з її тенісом все нормально і нічого змінювати не треба? Як там його егократія поживає?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.02.2021 04:21
    +6
    "Люби мене тоді, коли я найменше на це заслуговую, бо саме тоді я найбільше цього потребую" (с)
    Краще нічого не коментуватиму, гра відверто не пішла. Я спати. Але на місці Беттлза, за такої гри своєї підопічної в таких важливих матчах, я вже давно сама подала б у відставку.
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    zeka23
      zeka23, 15.02.2021 04:14
    +5
    Хоть я и оптимист, но уже не верю, что она сможет выиграть ТБШ, к сожалению...
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 15.02.2021 04:14
    +5
    І що характерно, далі ця Пегула з тріском пролетить у двох сетах "умовній" Бонді...
    Ссылка
    maxgames
    online
      maxgames, 15.02.2021 04:13
    +5
    Просто неочем. Зря не спал
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 15.02.2021 04:30
    +4
    Зарікався колись не дивитися нічних матчів. Встав зранку, подивився результат і все нормально. Так ні, треба було собі ніч зіпсувати. Такого жаху, навіть такий песиміст як я, неочікував. Це не гра, це муки на корті. Пегула це випадковий пасажир, солодка булочка, і як їй програти, це ще питання. Хоча я сильно не здивований. Це шолом, а їх Світоліна не виграє ніколи, хоча всяких Пегул треба обігрувати
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 15.02.2021 04:16
    +4
    Еліна як би героічно ти не тягнула мячі на задній лінії,але без якісної першої подачі"не видать тебе удачи".
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 15.02.2021 04:14
    +4
    дива не сталося.
    суперниця абсолютно прохідна була, але... Еля така Еля ((
    жахливо грала в цілому. були хороші моменти, але їх було небагато.
    один із ключових, як мені здається, епізодів стався у другому сеті. замість того аби зробити 5:1 Еля абсолютно "злила" гейм з 40:0
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 15.02.2021 04:38
    +3
    olya403, 15.02.2021 04:21
    її, схоже, вже нічого не навчить. Скільки вже було таких Бузарнеску і Подоросок. Висновків ніхто не робить. Яка би сітка не була, Еліна ніколи не користується легким шляхом, умудрившись програти навіть не топам.
    п.с. Справдився песимістичний прогноз Станіслава, який тут зафукували.
    Так ця поразка читалася. Як не сьогодні, то уявляєте собі, що б з Еліною зробила ще більш потужна Брейді? Куди там до Барті: зараз залишається тільки мріяти, щоб дійти до стадій зустрічей з топами. Головного козиря - стабільності - в грі зовсім нема. Пам'ятаєте, як потужно і глибоко в ноги постійно грала Еліна з чешками-гарматницями років 4 тому? Куди це все поділося? І на цьому АО цього теж не було, як і весь останній час. На характері, вигризати зубами якийсь час можна, але мінімальна ментальна слабкість - і всі проблеми з грою стають просто гігантськими.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 15.02.2021 04:21
    +3
    sarra2008, 15.02.2021 04:16
    Так, ранкова сесія. Так, спекотно.
    Але не можна виходити на гру такою розхлябаною. Напевно вже думала про наступний матч.
    РГ не навчило...
    її, схоже, вже нічого не навчить. Скільки вже було таких Бузарнеску і Подоросок. Висновків ніхто не робить. Яка би сітка не була, Еліна ніколи не користується легким шляхом, умудрившись програти навіть не топам.
    п.с. Справдився песимістичний прогноз Станіслава, який тут зафукували.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 15.02.2021 04:18
    +3
    Таке враження, що папік Пегули пообіцяв Еліні пару лямів
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 15.02.2021 04:17
    +3
    Черговий шанс упущено щоб взяти перший шолом, який зрадістю знову забере Халеп, та якій він потрібніший, ну або хтось інший. Жаль, а сітка турніру прям натякала, просто бери..
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 15.02.2021 04:13
    +3
    Вона саме себе зупинила. При чому ще до матчу...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 15.02.2021 04:10
    +3
    Очередная утраченная возможность....Эх, Элина.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 15.02.2021 04:41
    +2
    Сітка як і на РГ відмінна - грай до півфіналу, але Еліна не була б собою, щоб своїми руками не похоронити надії вболівальників. Дякуємо за збереження нашого сну і покою, а то в 2 години ночі тяжко прокидатися.
    Ця команда вже нічого не додасть це точно і взагалі може опустити до рівня Страсбурга і Монтерея . Зміни повинні бути і вони вже перезріли і нема чого чекати, бо ще пару турнірів і потім вже можна себе не знайти.
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 15.02.2021 04:21
    +2
    Віктор Савчук, 15.02.2021 04:17
    Черговий шанс упущено щоб взяти перший шолом, який зрадістю знову забере Халеп, та якій він потрібніший, ну або хтось інший. Жаль, а сітка турніру прям натякала, просто бери..
    Ну для когось чим важче, тим краще. Настрій інший.
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 15.02.2021 04:16
    +2
    Так, ранкова сесія. Так, спекотно.
    Але не можна виходити на гру такою розхлябаною. Напевно вже думала про наступний матч.
    РГ не навчило...
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.02.2021 04:14
    +2
    Каждый раз говоришь себе, что не выиграет Свитолина ТБШ никогда, но приходит новый турнир, и зачем-то начинаешь его смотреть. Это как смотреть "Титаник" и надеяться, что как-то по-другому закончится.
    Ссылка
    Bromma
    online
      Bromma, 15.02.2021 05:04
    +1
    Ще однією з причин невдалої гри від Еліни була відсутність вболівальників на трибунах. Аж надто Любить вона порадувати своє его!
    Ссылка
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