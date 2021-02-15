Пегула остановила Свитолину на пути в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертом круге 26-летняя украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№61 WTA).

Australian Open. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 4:6, 6:3, 3:6

Девушки начинали матч на довольно высоком уровне. Свитолина мощно подавала, а Пегула лучше чувствовала себя в розыгрышах. Как только американка пристрелялась, ее преимущество стало более ощутимо. В пятом гейме Элина едва не подарила подачу сопернице, сделав четыре ошибки с бэкхенда, но все же отыгралась. Неизбежное случилось в седьмом гейме, который украинка завершила двойной ошибкой. Где-то после этого начали посещать очень неприятные мысли.

Пегуле одного брейка оказалось достаточно для того, чтобы закрыть партию. И хотя по цифрам очень большого преимущества у нее нет, выиграла она ее без вопросов. Элина совершенно не понимала, что нужно делать, когда у Джессики все получалось. В защите у нее отбиваться не выходило, в атаке – появлялись ошибки.

Со старта второго сета Свитолина проиграла подачу и уже казалось, что на сегодня она отмучилась. И тут внезапно у Пегулы случился даже не провал, а провалище. Каждый третий удар начал лететь или в сетку, или в метровые ауты. Элина быстро воспользовалась слабостью оппонентки и выиграла четыре гейма кряду. И было бы больше, но почему-то она наошибалась на тройном скрытом сетболе, вместо 5:1 мы получили 4:2. И хотя во второй партии это погоды не сделало, в конечном результате данный успех помог Пегуле лучше настроиться на третью партию.

В финальном сете американка заиграла гораздо лучше. Не так, как в начале, но ужаса второй партии не наблюдалось. А Элина продолжала мучиться на корте, сегодня у нее мало что получалось. В четвертом гейме американка сделала брейк, в седьмом своей двойной на брейкпоинте отдала украинке должок за первый сет, что не помешало Джессике в итоге победить. В конце матча у Свитолиной не получилось навязать борьбу, как она умеет. Это довольно странно звучит, но по духу матча выглядело логично.

К сожалению, очередной важный матч проигран сопернице, у которой нужно выигрывать. Как с этим бороться – непонятно. Если бы Пегула провела два сета на уровне первого, то особых вопросов бы не было. А так они есть, и очень большие.

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Пегула впервые обыграла теннисистку из топ-10.

В следующем раунде Пегула сыграет против хорватки Донны Векич (№33 WTA) или Дженнифер Брэди из США (№24 WTA).