Пегула остановила Свитолину на пути в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертом круге 26-летняя украинка проиграла Джессике Пегуле из США (№61 WTA).
Australian Open. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 4:6, 6:3, 3:6
Девушки начинали матч на довольно высоком уровне. Свитолина мощно подавала, а Пегула лучше чувствовала себя в розыгрышах. Как только американка пристрелялась, ее преимущество стало более ощутимо. В пятом гейме Элина едва не подарила подачу сопернице, сделав четыре ошибки с бэкхенда, но все же отыгралась. Неизбежное случилось в седьмом гейме, который украинка завершила двойной ошибкой. Где-то после этого начали посещать очень неприятные мысли.
Пегуле одного брейка оказалось достаточно для того, чтобы закрыть партию. И хотя по цифрам очень большого преимущества у нее нет, выиграла она ее без вопросов. Элина совершенно не понимала, что нужно делать, когда у Джессики все получалось. В защите у нее отбиваться не выходило, в атаке – появлялись ошибки.
Со старта второго сета Свитолина проиграла подачу и уже казалось, что на сегодня она отмучилась. И тут внезапно у Пегулы случился даже не провал, а провалище. Каждый третий удар начал лететь или в сетку, или в метровые ауты. Элина быстро воспользовалась слабостью оппонентки и выиграла четыре гейма кряду. И было бы больше, но почему-то она наошибалась на тройном скрытом сетболе, вместо 5:1 мы получили 4:2. И хотя во второй партии это погоды не сделало, в конечном результате данный успех помог Пегуле лучше настроиться на третью партию.
В финальном сете американка заиграла гораздо лучше. Не так, как в начале, но ужаса второй партии не наблюдалось. А Элина продолжала мучиться на корте, сегодня у нее мало что получалось. В четвертом гейме американка сделала брейк, в седьмом своей двойной на брейкпоинте отдала украинке должок за первый сет, что не помешало Джессике в итоге победить. В конце матча у Свитолиной не получилось навязать борьбу, как она умеет. Это довольно странно звучит, но по духу матча выглядело логично.
К сожалению, очередной важный матч проигран сопернице, у которой нужно выигрывать. Как с этим бороться – непонятно. Если бы Пегула провела два сета на уровне первого, то особых вопросов бы не было. А так они есть, и очень большие.
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Пегула впервые обыграла теннисистку из топ-10.
В следующем раунде Пегула сыграет против хорватки Донны Векич (№33 WTA) или Дженнифер Брэди из США (№24 WTA).
Источник — Sport.ua
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Ця команда вже нічого не додасть це точно і взагалі може опустити до рівня Страсбурга і Монтерея . Зміни повинні бути і вони вже перезріли і нема чого чекати, бо ще пару турнірів і потім вже можна себе не знайти.
п.с. Справдився песимістичний прогноз Станіслава, який тут зафукували.
З іншого боку, які в нас альтернативи щодо Еліни? Дивитися як наші інші дівчата вилітають на шлемах вже на старті? Чи обмежуватися переглядом як же класно грають дівчата з інших країн?
Будемо вболівати за Еліну і надалі. Може вона навіть ще виграє декілька турнірів із серії 250..
Доводиться повторювати те саме, що і постійно останнім часом. Якщо Еліна не прийме кардинальних рішень щодо своєї команди і взагалі тенісного майбутнього, то як тільки знімуть фріз із рейтингу, вона миттєво почне глибоке падіння, яке за відсутності ковіду мало статися ще минулого року.
Є ще один момент. цікавий особисто мені. Один український відомий тенісний спеціяліст із прізвищем на К. після перемоги Еліни над Путінцевою вилив тонни жовчі на своєму сайті на критиків Еліни. Причому не на тих, які відверто її ображають, а тих, хто критикує по ділу. Чи сподобалася йому сьогоднішня гра? Чи продовжує він вважати, що з її тенісом все нормально і нічого змінювати не треба? Як там його егократія поживає?
З іншого боку, які в нас альтернативи щодо Еліни? Дивитися як наші інші дівчата вилітають на шлемах вже на старті? Чи обмежуватися переглядом як же класно грають дівчата з інших країн?
Будемо вболівати за Еліну і надалі. Може вона навіть ще виграє декілька турнірів із серії 250..
Доводиться повторювати те саме, що і постійно останнім часом. Якщо Еліна не прийме кардинальних рішень щодо своєї команди і взагалі тенісного майбутнього, то як тільки знімуть фріз із рейтингу, вона миттєво почне глибоке падіння, яке за відсутності ковіду мало статися ще минулого року.
Є ще один момент. цікавий особисто мені. Один український відомий тенісний спеціяліст із прізвищем на К. після перемоги Еліни над Путінцевою вилив тонни жовчі на своєму сайті на критиків Еліни. Причому не на тих, які відверто її ображають, а тих, хто критикує по ділу. Чи сподобалася йому сьогоднішня гра? Чи продовжує він вважати, що з її тенісом все нормально і нічого змінювати не треба? Як там його егократія поживає?
Краще нічого не коментуватиму, гра відверто не пішла. Я спати. Але на місці Беттлза, за такої гри своєї підопічної в таких важливих матчах, я вже давно сама подала б у відставку.
суперниця абсолютно прохідна була, але... Еля така Еля ((
жахливо грала в цілому. були хороші моменти, але їх було небагато.
один із ключових, як мені здається, епізодів стався у другому сеті. замість того аби зробити 5:1 Еля абсолютно "злила" гейм з 40:0
п.с. Справдився песимістичний прогноз Станіслава, який тут зафукували.
Але не можна виходити на гру такою розхлябаною. Напевно вже думала про наступний матч.
РГ не навчило...
п.с. Справдився песимістичний прогноз Станіслава, який тут зафукували.
Ця команда вже нічого не додасть це точно і взагалі може опустити до рівня Страсбурга і Монтерея . Зміни повинні бути і вони вже перезріли і нема чого чекати, бо ще пару турнірів і потім вже можна себе не знайти.
Але не можна виходити на гру такою розхлябаною. Напевно вже думала про наступний матч.
РГ не навчило...
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