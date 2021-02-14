Л. Киченок / Остапенко – Мелихар / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 февраля украинка Людмила Киченок продолжит выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Люда в дуэте с Аленой Остапенко (Латвия) получили 13-й номер посева и в третьем круге сыграют против четвертого сеяного тандема Николь Мелихар (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Встреча пройдет на корте №13 первым запуском дневной сессии. Время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.

Победительницы матча в следующем раунде сразятся против американской пары Кори Гауфф / Кэти Макнелли или чилийско-американского дуэта Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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