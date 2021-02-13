Известны все пары 1/8 финала Australian Open у женщин

В субботу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у женщин. Играла верхняя часть турнирной сетки.
Украинка Элина Свитолина добыла уверенную победу над Юлией Путинцевой из Казахстана, ее главная конкурентка в мировом рейтинге чешка Каролина Плишкова уступила своей соотечественнице Каролина Муховой.
Australian Open. 1/16 финала (третий круг)
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Екатерина Александрова [29] – 6:2, 6:4
Шелби Роджерс – Анетт Контавейт [21] – 6:4, 6:3
Элиза Мертенс [18] – Белинда Бенчич [11] – 6:2, 6:1
Каролина Мухова [25] – Каролина Плишкова [6] – 7:5, 7:5
Донна Векич [28] – Кайя Канепи – 5:7, 7:6(2), 6:4
Дженнифер Брэди [22] – Кайя Юван [Q] – 6:1, 6:3
Джессика Пегула – Кристина Младенович – 6:2, 6:1
Элина Свитолина [5] – Юлия Путинцева [26] – 6:4, 6:0
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1} – Шелби Роджерс
Элиза Мертенс [18] – Каролина Мухова [25]
Донна Векич [28] – Дженнифер Брэди [22]
Джессика Пегула – Элина Свитолина [5]
Нижняя часть сетки
Се Шувэй – Маркета Вондроушова [19]
Гарбинье Мугуруса [14] – Наоми Осака [3]
Арина Соболенко [7] – Серена Уильямс [10]
Ига Свёнтек [15] – Симона Халеп [2]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.