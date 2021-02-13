Известны все пары 1/8 финала Australian Open у женщин

Элина Свитолина продолжает побеждать

  • 13.02.2021 14:56
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  • 1 комментарий
Известны все пары 1/8 финала Australian Open у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

В субботу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у женщин. Играла верхняя часть турнирной сетки.

Украинка Элина Свитолина добыла уверенную победу над Юлией Путинцевой из Казахстана, ее главная конкурентка в мировом рейтинге чешка Каролина Плишкова уступила своей соотечественнице Каролина Муховой

Australian Open. 1/16 финала (третий круг)

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Екатерина Александрова [29] – 6:2, 6:4
 Шелби Роджерс –  Анетт Контавейт [21] – 6:4, 6:3

 Элиза Мертенс [18] –  Белинда Бенчич [11] – 6:2, 6:1
 Каролина Мухова [25] –  Каролина Плишкова [6] – 7:5, 7:5

 Донна Векич [28] –  Кайя Канепи – 5:7, 7:6(2), 6:4
 Дженнифер Брэди [22] –  Кайя Юван [Q] – 6:1, 6:3

 Джессика Пегула –  Кристина Младенович – 6:2, 6:1
 Элина Свитолина [5] –  Юлия Путинцева [26] – 6:4, 6:0

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1} –  Шелби Роджерс
 Элиза Мертенс [18] –  Каролина Мухова [25]

 Донна Векич [28] –  Дженнифер Брэди [22]
 Джессика Пегула –  Элина Свитолина [5]

Нижняя часть сетки

 Се Шувэй –  Маркета Вондроушова [19]
 Гарбинье Мугуруса [14] –   Наоми Осака [3]

 Арина Соболенко [7] –  Серена Уильямс [10]
 Ига Свёнтек [15] –  Симона Халеп [2]

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
      Павел СН, 13.02.2021 15:03
    0
    нижняя часть сетки смотрится попредпочительней
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 13.02.2021 15:03
    0
    нижняя часть сетки смотрится попредпочительней
    Ссылка
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