ВИДЕО. Плишкову оштрафовали на очко за сломанную по дороге в туалет ракетку

Шестая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии проиграла соотечественнице Каролине Муховой в третьего круге Australian Open со счетом 5:7, 5:7.

Во время матча Плишкова получила два предупреждения за сломанные ракетки. Сначала в первом сете она ударила ракеткой по корту при счете 5:6.

А затем она проиграла партию, взяла туалетный перерыв и, находясь в подтрибунном помещении, сломала еще одну ракетку. В итоге Плишкова получила второе предупреждение и штраф на очко.