ВИДЕО. Плишкову оштрафовали на очко за сломанную по дороге в туалет ракетку

В итоге знаменитая чешка в двух сетах проиграла менее титулованной соотечественнице

  • 13.02.2021 08:18
  • 889 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Плишкову оштрафовали на очко за сломанную по дороге в туалет ракетку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Шестая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии проиграла соотечественнице Каролине Муховой в третьего круге Australian Open со счетом 5:7, 5:7.

Во время матча Плишкова получила два предупреждения за сломанные ракетки. Сначала в первом сете она ударила ракеткой по корту при счете 5:6.

 

 

А затем она проиграла партию, взяла туалетный перерыв и, находясь в подтрибунном помещении, сломала еще одну ракетку. В итоге Плишкова получила второе предупреждение и штраф на очко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 13.02.2021 08:43
    +1
    source02, 13.02.2021 08:36
    оштрафовали на очко
    ...да ещё и по дороге на очко .
    Ссылка
    source02
      source02, 13.02.2021 08:36
    +1
    оштрафовали на очко
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.02.2021 08:43
    +1
    source02, 13.02.2021 08:36
    оштрафовали на очко
    ...да ещё и по дороге на очко .
    Ссылка
    source02
      source02, 13.02.2021 08:36
    +1
    оштрафовали на очко
    Ссылка
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