ВИДЕО. Плишкову оштрафовали на очко за сломанную по дороге в туалет ракетку

Шестая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии проиграла соотечественнице Каролине Муховой в третьего круге Australian Open со счетом 5:7, 5:7.
Во время матча Плишкова получила два предупреждения за сломанные ракетки. Сначала в первом сете она ударила ракеткой по корту при счете 5:6.
February 13, 2021
А затем она проиграла партию, взяла туалетный перерыв и, находясь в подтрибунном помещении, сломала еще одну ракетку. В итоге Плишкова получила второе предупреждение и штраф на очко.
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Источник — Sport.ua
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