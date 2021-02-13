Элина СВИТОЛИНА: «Довольна тем, как смогла вернуться в игру»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Юлией Путинцевой из Казахстана (№28 WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Я очень счастлива и довольна своим выступлением, довольна тем, как я смогла вернуться в игру. Я давно знаю Юлию и всегда жду битвы в матчах с ней. Стиль её игры сильно отличается от стиля моих предыдущих соперниц здесь. По итогу это получился хороший матч. Сегодня было очень непросто, потому что я играла совсем в других условиях в прошлом круге. 7 часов вечера, когда много зрителей, другой корт, и сейчас совсем другая ситуация, почти как тренировка.

Несколько раз эта мысль проскакивала в моей голове, но я старалась себя настроить, что играю на Большом Шлеме, что это важный матч. Было непросто сконцентрироваться. Я старалась сфокусироваться только на игре, на том, что мне нужно выполнять на корте. Юля очень здорово начала матч и мне нужно было реабилитироваться. Как только я стала лучше себя чувствовать в игре, то смогла прибавить. Я выиграла 9 геймов подряд, это довольно комфортная победа», - сказала Свитолина.