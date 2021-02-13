ВИДЕО. Как Свитолина деклассировала Путинцеву

Украинка в двух сетах разобралась с теннисисткой из Казахстана

  • 13.02.2021 09:13
  • 2667 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Свитолина деклассировала Путинцеву
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжила победную серию в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем круге 26-летняя украинка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (№28 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.02.2021 09:41
    +3
    Молодчинка! Победа на классе. И что глас радует, это то, что с каждой игрой она по ходу турнира прибавляет в физике. В первой игре она смотрелась по моему мнению тяжеловато на ногах, где-то не успевала, в этой же игре она просто летала по корту. Так держать....
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.02.2021 09:41
    +3
    Молодчинка! Победа на классе. И что глас радует, это то, что с каждой игрой она по ходу турнира прибавляет в физике. В первой игре она смотрелась по моему мнению тяжеловато на ногах, где-то не успевала, в этой же игре она просто летала по корту. Так держать....
    Ссылка
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