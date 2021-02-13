ВИДЕО. Как Свитолина деклассировала Путинцеву

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжила победную серию в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем круге 26-летняя украинка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (№28 WTA).
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Источник — Sport.ua
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