Л. Киченок / Остапенко – Миту / Олару. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля украинка Людмила Киченок продолжит выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Люда в дуэте с Аленой Остапенко (Латвия) получили 13-й номер посева и во втором круге сыграют против румынского тандема Андрея Миту / Ралука Олару. Встреча пройдет на корте №13 первым запуском. Время начала матча – 04:00 по Киеву.

Победительницы матча в следующем раунде сразятся против 4-й сеяной пары Николь Мелихар (США) / Деми Схурс (Нидерланды) или Маркеты Вондроушовой (Чехия) и Веры Лапко (Беларусь).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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