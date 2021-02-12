Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Мельбурне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.
В единственном раунде отбора украинка сыграет с Моной Бартель из Германии (№212 WTA).
Ранее Цуренко на кортах Мельбурна проиграла Александре Саснович в рамках турнира Gippsland Trophy.
Изначально Леся претендовала на место лаки-лузера в основной сетке Australian Open, однако так и не попала на турнир.
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Источник — Большой теннис Украины
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