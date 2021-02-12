Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Мельбурне

Украинка остается в Австралии

  • 12.02.2021 13:12
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Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.

В единственном раунде отбора украинка сыграет с Моной Бартель из Германии (№212 WTA).

Ранее Цуренко на кортах Мельбурна проиграла Александре Саснович в рамках турнира Gippsland Trophy

Изначально Леся претендовала на место лаки-лузера в основной сетке Australian Open, однако так и не попала на турнир.

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Источник — Большой теннис Украины

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