Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Мельбурне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№149 WTA) сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Австралии, который получил название Phillip Island Trophy.

В единственном раунде отбора украинка сыграет с Моной Бартель из Германии (№212 WTA).

Ранее Цуренко на кортах Мельбурна проиграла Александре Саснович в рамках турнира Gippsland Trophy.

Изначально Леся претендовала на место лаки-лузера в основной сетке Australian Open, однако так и не попала на турнир.