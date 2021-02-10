Australian Open. Томлянович проиграла Халеп, ведя 5:2 в третьем сете

Вторая ракетка мира едва не проиграла во втором круге

  • 10.02.2021 12:56
  • 330 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Томлянович проиграла Халеп, ведя 5:2 в третьем сете
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Вторая ракетка мира Симона Халеп со скрипом прошла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга румынка в трех сетах переиграла австралийку Айлу Томлянович (№72 WTA), хотя в третьей партии уступала со счетом 2:5.

Australian Open. Второй круг
Симона Халеп (Румыния) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:4, 7:5

В следующем раунде Халеп сыграет в россиянкой Вероникой Кудерметовой (№72 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    moneron
      moneron, 10.02.2021 13:24
    0
    Насколько я помню, Томлянович уже не первый раз проигрывает матч, ведя с таким преимуществом. Один из таких матчей был с нашей Даяной.
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    AleksMih
      AleksMih, 10.02.2021 13:14
    0
    даже не 5:2 , а пять с четвертью два В 11м гейме третьего сета при 5:5 невероятный теннис был, с такой игрой Халеп вряд ли в следующем круге отдаст больше 4-5 геймов.
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    moneron
      moneron, 10.02.2021 13:24
    0
    Насколько я помню, Томлянович уже не первый раз проигрывает матч, ведя с таким преимуществом. Один из таких матчей был с нашей Даяной.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 10.02.2021 13:14
    0
    даже не 5:2 , а пять с четвертью два В 11м гейме третьего сета при 5:5 невероятный теннис был, с такой игрой Халеп вряд ли в следующем круге отдаст больше 4-5 геймов.
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