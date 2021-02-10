Australian Open. Томлянович проиграла Халеп, ведя 5:2 в третьем сете

Вторая ракетка мира Симона Халеп со скрипом прошла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга румынка в трех сетах переиграла австралийку Айлу Томлянович (№72 WTA), хотя в третьей партии уступала со счетом 2:5.

Australian Open. Второй круг

Симона Халеп (Румыния) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:4, 7:5

В следующем раунде Халеп сыграет в россиянкой Вероникой Кудерметовой (№72 WTA).