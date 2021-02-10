Монфис выступил с заявлением после проигрыша в первом круге Australian Open

Французский теннисист благодарит всех за поддержку

  • 10.02.2021 12:47
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Монфис выступил с заявлением после проигрыша в первом круге Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис выступил с заявлением после вылета в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. 

«Дорогие друзья, меня поразило количество сообщений со словами поддержки, которые получил от родных, моей девушки Элины, друзей, команды, агента, спонсоров и многих болельщиков, которые всегда меня поддерживали. Хочу поблагодарить вас всех за поддержку, несмотря на нестабильность.

Как вы можете представить, у меня сейчас непростой период, я абсолютно точно уверен, что вернусь в норму в ближайшем будущем. После тяжелого поражения могут захлестнуть эмоции, особенно, когда очень много работал и ожидания высоки. Но если посмотреть шире, я всегда прихожу к одному и тому же выводу: теннис – моя главная страсть, и мне чрезвычайно повезло, что я могу зарабатывать им на жизнь. Одного взгляда на происходящее в мире достаточно, чтобы вспомнить, что нужно ждать лучшего будущего. Спасибо всем еще раз, а теперь вернемся к работе!»,  – написал Монфис.

Напомним, француз проиграл свой матч первого круга и не смог сдержать слез на пресс-конференции. Позже его поддержала Элина Свитолина, с которой он встречается более двух лет.

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Источник — Twitter

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