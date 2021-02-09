ВИДЕО. Свитолина трогательно поддержала Монфиса после победы над Боузковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина трогательно поддержала своего бойфренда Гаэля Монфиса после первого выигранного матча в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Элина написала на камере «Гаэль» и добавила сердечко. Монфис в комментариях к видео также ответил сердечком.
Напомним, француз проиграл свой матч первого круга и не смог сдержать слез на пресс-конференции.
.@Gael_Monfils 👋❤️ @ElinaSvitolina | #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/dEna8S319o— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021
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Источник — Sport.ua
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