ВИДЕО. Свитолина трогательно поддержала Монфиса после победы над Боузковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина трогательно поддержала своего бойфренда Гаэля Монфиса после первого выигранного матча в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Элина написала на камере «Гаэль» и добавила сердечко. Монфис в комментариях к видео также ответил сердечком.

Напомним, француз проиграл свой матч первого круга и не смог сдержать слез на пресс-конференции.