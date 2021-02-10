Australian Open. Бондаренко и Киченок выиграли матч первого круга

Украинки Надежда Киченок и Катерина Бондаренко победно стартовали в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче первого круга Надя и Катя в трехсетовом матче обыграли Марию Боузкову из Чехии и испанку Сару Соррибес-Тормо.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Катерина Бондаренко – Мария Боузкова / Сара Соррибес-Тормо – 5:7, 6:4, 6:0
В следующем раунде Киченок и Бондаренко сразятся против обладательниц уайлд-кард из Австралии Кимберли Биррелл и Джейми Форлис или 16-й сеяной немецко-российской пары Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.
Ранее в парном разряде завершила выступления Марта Костюк. Людмила Киченок свой матч выиграла.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.