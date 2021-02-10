Костюк проиграла в стартовом матче парного разряда Australian Open

Украинка Марта Костюк проиграла стартовый матч в парном разряде Australian Open 2021 по теннису.
В матче первого круга 18-летняя украинка вместе с Александрой Саснович из Беларуси в трех сетах проиграли паре в составе: Мона Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай).
Костюк и ее напарница неудачно провели первый и третий сеты, сумев в них взять лишь по одному гейму (1:6). Матч длился 1 час и 30 минут.
Australian Open 2021
Парный разряд. Женщины. Первый круг
Марта Костюк (Украина) / Александра Саснович (Беларусь) – Мона Бартель (Германия) / Чжу Линь (Китай) – 1:6, 6:3, 1:6
Победительницы матча в следующем раунде сразятся против Александры Крунич (Сербия) и Мартины Тревизан (Италия).
Источник — Sport.ua
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