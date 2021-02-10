Костюк проиграла в стартовом матче парного разряда Australian Open

18-летняя украинка играла в паре вместе с Александрой Саснович из Беларуси

  • 10.02.2021 05:45
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк проиграла в стартовом матче парного разряда Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Марта Костюк проиграла стартовый матч в парном разряде Australian Open 2021 по теннису.

В матче первого круга 18-летняя украинка вместе с Александрой Саснович из Беларуси в трех сетах проиграли паре в составе: Мона Бартель (Германия) и Чжу Линь (Китай).

Костюк и ее напарница неудачно провели первый и третий сеты, сумев в них взять лишь по одному гейму (1:6). Матч длился 1 час и 30 минут.

Australian Open 2021

Парный разряд. Женщины. Первый круг

Марта Костюк (Украина) / Александра Саснович (Беларусь) – Мона Бартель (Германия) / Чжу Линь (Китай) – 1:6, 6:3, 1:6

Победительницы матча в следующем раунде сразятся против Александры Крунич (Сербия) и Мартины Тревизан (Италия).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
      Al Zolo, 10.02.2021 05:50
    +2
    и Марта и белоруска свободны после первых кругов АО и могут заниматься инстаграммом.....По игре-наши не вышли на матч- что произошло во 2 партии с германо-китайским дуэтом загадка
    Ссылка
    Al Zolo
      Al Zolo, 10.02.2021 05:50
    +2
    и Марта и белоруска свободны после первых кругов АО и могут заниматься инстаграммом.....По игре-наши не вышли на матч- что произошло во 2 партии с германо-китайским дуэтом загадка
    Ссылка
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