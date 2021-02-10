Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде Australian Open

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко выиграла матч первого круга

  • 10.02.2021 10:36
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Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинка Людмила Киченок уверенно начала выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче первого круга Люда в дуэте с Аленой Остапенко обыграла японско-американскую пару Макото Ниномия / Сабрина Сантамария.

Australian Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко [13] – Макото Ниномия / Сабрина Сантамария – 7:6(2), 6:4

В следующем раунде Киченок и Остапенко сразятся против румынского тандема Андрея Миту / Ралука Олару.

Ранее в матче первого круга парного разряда проиграла Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

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