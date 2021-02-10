Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде Australian Open

Украинка Людмила Киченок уверенно начала выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче первого круга Люда в дуэте с Аленой Остапенко обыграла японско-американскую пару Макото Ниномия / Сабрина Сантамария.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко [13] – Макото Ниномия / Сабрина Сантамария – 7:6(2), 6:4
В следующем раунде Киченок и Остапенко сразятся против румынского тандема Андрея Миту / Ралука Олару.
Ранее в матче первого круга парного разряда проиграла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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