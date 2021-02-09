Энди Маррей выиграл первый матч на турнире, где играет Илья Марченко

Из-за коронавируса британец вынужден играть на челленджере

  • 09.02.2021 19:45
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  • 1 комментарий
Энди Маррей выиграл первый матч на турнире, где играет Илья Марченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей (№125 ATP) стартовал с непростой победы на челленджере в итальянской Биелле.

Британец, который получил от организаторов уайлд-кард в основную сетку, в первом круге обыграл Максимилиана Мартерера из Германии (№203 ATP).

Биелла. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:7(3), 6:2, 6:3

В следующем раунде Маррей сыграет против Джан Марко Морони из Италии (№234 ATP).

Ранее Маррей получил уайлд-кард на Australian Open, но из-за заражения коронавирусом не смог вовремя вылететь в Австралию.

Сегодня матч первого круга в Биелле выиграл Ильи Марченко. Украинец и британец находятся в разных частях турнирной сетки.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.02.2021 19:54
    0
    Дойдет до полуфинала!
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 09.02.2021 19:54
    0
    Дойдет до полуфинала!
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