Энди Маррей выиграл первый матч на турнире, где играет Илья Марченко

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей (№125 ATP) стартовал с непростой победы на челленджере в итальянской Биелле.

Британец, который получил от организаторов уайлд-кард в основную сетку, в первом круге обыграл Максимилиана Мартерера из Германии (№203 ATP).

Биелла. Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) – Максимилиан Мартерер (Германия) – 6:7(3), 6:2, 6:3

В следующем раунде Маррей сыграет против Джан Марко Морони из Италии (№234 ATP).

Ранее Маррей получил уайлд-кард на Australian Open, но из-за заражения коронавирусом не смог вовремя вылететь в Австралию.

Сегодня матч первого круга в Биелле выиграл Ильи Марченко. Украинец и британец находятся в разных частях турнирной сетки.