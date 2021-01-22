Маррей не сыграет на Australian Open: известна причина

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей заразился коронавирусом накануне вылета в Австралию.
Ранее пресса сообщала, что Маррей пытается найти способ, при котором ему бы разрешили прибыть в Мельбурн в другие даты, пройти карантин и затем выступить на австралийском «Шлеме». Сегодня теннисист заявил, что никаких вариантов найти так и не удалось.
33-летний Энди Маррей в прошлом году не сыграл на Australian Open. На счету Маррея пять финалов на Открытом чемпионате Австралии.
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Источник — Большой теннис Украины
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