Маррей не сыграет на Australian Open: известна причина

33-летний теннисист заразился коронавирусом

  • 22.01.2021 23:35
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Маррей не сыграет на Australian Open: известна причина
© Twitter. Энди Маррей

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей заразился коронавирусом накануне вылета в Австралию. 

Ранее пресса сообщала, что Маррей пытается найти способ, при котором ему бы разрешили прибыть в Мельбурн в другие даты, пройти карантин и затем выступить на австралийском «Шлеме». Сегодня теннисист заявил, что никаких вариантов найти так и не удалось.

33-летний Энди Маррей в прошлом году не сыграл на Australian Open. На счету Маррея пять финалов на Открытом чемпионате Австралии.

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Источник — Большой теннис Украины

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