У Костюк проблемы. Ее попутчица заразилась коронавирусом

Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сообщила о том, что сдала положительный тест на коронавирус:

«У меня грустные новости. Я получила позитивный результат теста на коронавирус. Чувствую себя плохо и испытываю симптомы, но постараюсь поскорее восстановиться, прислушиваясь к врачам. Меня отправили в гостиницу на самоизоляцию. Спасибо за вашу поддержку. Мы вернемся еще сильнее», - заявила испанка.

Позитивный тест Бадосы может обернуться проблемами для Марты Костюк: украинка летела в Мельбурн вместе с испанской теннисисткой.