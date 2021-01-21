У Костюк проблемы. Ее попутчица заразилась коронавирусом

Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сообщила о том, что сдала положительный тест на коронавирус:
January 21, 2021
«У меня грустные новости. Я получила позитивный результат теста на коронавирус. Чувствую себя плохо и испытываю симптомы, но постараюсь поскорее восстановиться, прислушиваясь к врачам. Меня отправили в гостиницу на самоизоляцию. Спасибо за вашу поддержку. Мы вернемся еще сильнее», - заявила испанка.
Позитивный тест Бадосы может обернуться проблемами для Марты Костюк: украинка летела в Мельбурн вместе с испанской теннисисткой.
Источник — Twitter
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