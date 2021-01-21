У Костюк проблемы. Ее попутчица заразилась коронавирусом

Болезнь выявили у Паулы Бадосы Хиберт

  • 21.01.2021 15:41
  • 531 просмотр
  • 2 комментария
У Костюк проблемы. Ее попутчица заразилась коронавирусом
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сообщила о том, что сдала положительный тест на коронавирус:

«У меня грустные новости. Я получила позитивный результат теста на коронавирус. Чувствую себя плохо и испытываю симптомы, но постараюсь поскорее восстановиться, прислушиваясь к врачам. Меня отправили в гостиницу на самоизоляцию. Спасибо за вашу поддержку. Мы вернемся еще сильнее», - заявила испанка.

Позитивный тест Бадосы может обернуться проблемами для Марты Костюк: украинка летела в Мельбурн вместе с испанской теннисисткой.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 21.01.2021 15:56
    0
    Andrey Kuzma, 21.01.2021 15:55
    Бадоса, Костюк, Потапова и ранее Андрееску проводили время вместе и купались у одного водоема в месте скопления чумных запоребриков.
    Тренер Андрееску и Бадоса положительны.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 21.01.2021 15:55
    0
    Бадоса, Костюк, Потапова и ранее Андрееску проводили время вместе и купались у одного водоема в месте скопления чумных запоребриков.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 21.01.2021 15:56
    0
    Andrey Kuzma, 21.01.2021 15:55
    Бадоса, Костюк, Потапова и ранее Андрееску проводили время вместе и купались у одного водоема в месте скопления чумных запоребриков.
    Тренер Андрееску и Бадоса положительны.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 21.01.2021 15:55
    0
    Бадоса, Костюк, Потапова и ранее Андрееску проводили время вместе и купались у одного водоема в месте скопления чумных запоребриков.
    Ссылка
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