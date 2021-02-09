Биелла. Марченко обыграл пятого сеяного на старте турнира

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) победно стартовал на челленджере в итальянской Биелле.
В матче первого раунда украинец переиграл пятого сеяного Мартина Клижана из Словакии (№158 ATP).
Биелла. Первый раунд
Илья Марченко (Украина) – Мартина Клижан (Словакия) – 6:2, 7:6(7)
В следующем круге Марченко сразится против 35-летнего итальянца Луки Ванни (№456 ATP).
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Источник — Sport.ua
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