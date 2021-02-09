Н. Киченок / К. Бондаренко – Боузкова / Соррибес-Тормо. LIVE трансляция

Десятого февраля украинки Надежда Киченок и Катерина Бондаренко начнут выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В своем первом матче украинки померяются силами с Марией Боузковой из Чехии и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Встреча состоится на корте №6 третьим запуском после матча Сонего / Вавассори - Арнеодо / Пер. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.
Победительницы матча в следующем раунде сразятся против обладательниц уайлд-кард из Австралии Кимберли Биррелл и Джейми Форлис или 16-й сеяной немецко-российской пары Лаура Зигемунд Вера Звонарева.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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