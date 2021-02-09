Л. Киченок/Остапенко – Ниномия/Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого февраля украинка Людмила Киченок начнет выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Люда в дуэте с Аленой Остапенко (Латвия) получили 13-й номер посева и на старте сыграют против японско-американской пары Макото Ниномия / Сабрина Сантамария. Встреча пройдет на корте №14 четвертым запуском после матча Пирс/Винус – Де Минаур/Рейд. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.
Победительницы матча в следующем раунде сразятся против одного из румынских дуэтов Андрея Миту / Ралука-Йоана Олару – Моника Никулеску / Патриція Мария Тиг.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.