Сергей СТАХОВСКИЙ: «В пятом сете волочил ноги по корту»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свое поражение от Душана Лайовича в драматичном пятисетовом матче первого раунда Australian Open:

«Матч был неудачным. Я играл очень средне, а по сравнению с тем, как я играл прошлые два матча, то играл плохо. Я считаю, что это нормально после такой подготовки. Нереально было догнать за 7 дней две недели пропуска.

Я допускал просто смешные ошибки, которых в принципе не должно было быть. Каждый по-разному адаптируется к условиям. То, что я допускал такое количество невынужденных ошибок, это было очень плохо. Приятно, что в неравных условиях подготовки я сумел продержаться 5 сетов с соперником из топ-30, в какие-то моменты даже был близок к победе в пятом сете.

А давать оценку матчу, который я проиграл… Мы все знаем, что уровень между игроками из 50 и 200 не очень сильно отличается, условия игровые разные. Я осознаю, что я могу играть с такими соперниками, но к этим матчам еще надо добираться… А следующий крупный турнир – это только Париж.

Усталость? Было две стадии. После первого сета, когда я понимал, что мне будет очень тяжело выиграть еще 2 сета в таком же темпе. После этого посыпался очень сильно. После третьего сета взял паузу, ушел с корта и потом старался цепляться за все шансы, какие есть. Возможно, Лайович тоже где-то запаниковал, хотел закончить быстрее, что ему не удалось.

В пятом сете, если честно, уже спины не было, я просто волочил по корту ноги. Каждый гейм, который я выходил подавать, каждый первый мяч в этих геймах я не мог подать, потому что не было того диапазона движения спины, чтобы подать.

Напомню, что игрокам, которые сидели в карантине, обещали, что не будут ставить их матчи в жару. Сегодня, например, было весь день прохладно. С одной стороны, хорошо, что не было никакого теплового шока. С другой стороны, как бы все замедляется: мячи, корты. Есть и риски протянуть спину. Мне не продуло спину сегодня, просто она уже не выдержала нагрузки».