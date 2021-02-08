Сергей СТАХОВСКИЙ: «В пятом сете волочил ноги по корту»

Украинский теннисист – о матче против Душана Лайовича

  • 08.02.2021 19:31
  • 470 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «В пятом сете волочил ноги по корту»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свое поражение от Душана Лайовича в драматичном пятисетовом матче первого раунда Australian Open:

«Матч был неудачным. Я играл очень средне, а по сравнению с тем, как я играл прошлые два матча, то играл плохо. Я считаю, что это нормально после такой подготовки. Нереально было догнать за 7 дней две недели пропуска.

Я допускал просто смешные ошибки, которых в принципе не должно было быть. Каждый по-разному адаптируется к условиям. То, что я допускал такое количество невынужденных ошибок, это было очень плохо. Приятно, что в неравных условиях подготовки я сумел продержаться 5 сетов с соперником из топ-30, в какие-то моменты даже был близок к победе в пятом сете.

А давать оценку матчу, который я проиграл… Мы все знаем, что уровень между игроками из 50 и 200 не очень сильно отличается, условия игровые разные. Я осознаю, что я могу играть с такими соперниками, но к этим матчам еще надо добираться… А следующий крупный турнир – это только Париж.

Усталость? Было две стадии. После первого сета, когда я понимал, что мне будет очень тяжело выиграть еще 2 сета в таком же темпе. После этого посыпался очень сильно. После третьего сета взял паузу, ушел с корта и потом старался цепляться за все шансы, какие есть. Возможно, Лайович тоже где-то запаниковал, хотел закончить быстрее, что ему не удалось.

В пятом сете, если честно, уже спины не было, я просто волочил по корту ноги. Каждый гейм, который я выходил подавать, каждый первый мяч в этих геймах я не мог подать, потому что не было того диапазона движения спины, чтобы подать.

Напомню, что игрокам, которые сидели в карантине, обещали, что не будут ставить их матчи в жару. Сегодня, например, было весь день прохладно. С одной стороны, хорошо, что не было никакого теплового шока. С другой стороны, как бы все замедляется: мячи, корты. Есть и риски протянуть спину. Мне не продуло спину сегодня, просто она уже не выдержала нагрузки».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 08.02.2021 19:35
    0
    В споте возраст-это многое-серб на 10 лет моложе и в таком тяжеленном матче естественно что молодому организму легче восстанавливаться
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 08.02.2021 19:35
    0
    В споте возраст-это многое-серб на 10 лет моложе и в таком тяжеленном матче естественно что молодому организму легче восстанавливаться
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности