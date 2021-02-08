Australian Open. Стаховский проиграл Лайовичу в пятисетовом триллере

Украинец был близок к выходу во второй круг

  • 08.02.2021 12:18
  • 579 просмотров
  • 3 комментария
Australian Open. Стаховский проиграл Лайовичу в пятисетовом триллере
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) завершил борьбу в основе Открытого чемпионата Австралии по теннису. 

В первом круге 35-летний украинец уступил 23-му сеяному сербу Душану Лайовичу (№26 ATP).

Australian Open. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Душан Лайович (Сербия) –  7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6

В следующем раунде Лайович сыграет против Александра Бублика из Казахстана (№45 ATP).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 08.02.2021 12:32
    0
    Нормально выступил,для Стаховского попасть в основную сетку АО огромное достижение на данный момент
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 08.02.2021 12:26
    +2
    Сергій дякую за Теніс ти супермен!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 08.02.2021 12:23
    +7
    Все равно респект Сергею! Боролся до последнего
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 08.02.2021 12:23
    +7
    Все равно респект Сергею! Боролся до последнего
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 08.02.2021 12:26
    +2
    Сергій дякую за Теніс ти супермен!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.02.2021 12:32
    0
    Нормально выступил,для Стаховского попасть в основную сетку АО огромное достижение на данный момент
    Ссылка
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