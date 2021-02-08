Australian Open. Стаховский проиграл Лайовичу в пятисетовом триллере

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) завершил борьбу в основе Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге 35-летний украинец уступил 23-му сеяному сербу Душану Лайовичу (№26 ATP).
Australian Open. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Душан Лайович (Сербия) – 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6
В следующем раунде Лайович сыграет против Александра Бублика из Казахстана (№45 ATP).
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Источник — Sport.ua
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