Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге 26-летняя украинка на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№50 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на арене Рода Лейвера после матча София Кенин – Мэддисон Инглис. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, счет равный.
Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против американки Кори Гауфф (№48 WTA) или швейцарки Жиль Тайхман (№58 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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