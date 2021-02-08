Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге 26-летняя украинка на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№50 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на арене Рода Лейвера после матча София Кенин – Мэддисон Инглис. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались дважды, счет равный.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против американки Кори Гауфф (№48 WTA) или швейцарки Жиль Тайхман (№58 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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