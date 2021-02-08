Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на девятое февраля

Восьмого февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Свитолина (№5 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на арене Рода Лейвера после матча София Кенин – Мэддисон Инглис. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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