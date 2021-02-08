Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на девятое февраля

Во вторник на корты Мельбурна выйдет одна украинская теннисистка

  • 08.02.2021 08:32
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Australian Open. Когда играет Свитолина? Расписание на девятое февраля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Восьмого февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Свитолина (№5 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на арене Рода Лейвера после матча София Кенин – Мэддисон Инглис. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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