Барти обыграла Мугурусу в финале Yarra Valley Classic

В финале турнира Yarra Valley Classic (Мельбурн, Австралия) австралийка Эшли Барти (№1 WTA) нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе (№6 WTA).

В третьем гейме первого сета Барти проиграла свою подачу, но вскоре сумела сделать обратный брейк. Ситуация в первой партии повторилась еще раз. Причем, отобрав подачу соперницы, Мугуруса выходила подавать на сет, но австралийка сумела выровнять ситуацию. В итоге, на тай-брейке Барти вырвала победу в первой партии.

Во втором сете Барти сделала два брейка, второй из которых оказался решающим.

Yarra Valley Classic. Финал.

Эшли Барти [1] – Гарбинье Мугуруса [6] – 7:6(3), 6:4