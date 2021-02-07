Барти обыграла Мугурусу в финале Yarra Valley Classic

Австралийка одержала победу на турнире в Мельбурне

  • 07.02.2021 04:22
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Барти обыграла Мугурусу в финале Yarra Valley Classic
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

В финале турнира Yarra Valley Classic (Мельбурн, Австралия) австралийка Эшли Барти (№1 WTA) нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе (№6 WTA).

В третьем гейме первого сета Барти проиграла свою подачу, но вскоре сумела сделать обратный брейк. Ситуация в первой партии повторилась еще раз. Причем, отобрав подачу соперницы, Мугуруса выходила подавать на сет, но австралийка сумела выровнять ситуацию. В итоге, на тай-брейке Барти вырвала победу в первой партии.

Во втором сете Барти сделала два брейка, второй из которых оказался решающим.

Yarra Valley Classic. Финал.

 Эшли Барти [1] –  Гарбинье Мугуруса [6] – 7:6(3), 6:4

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Источник — Sport.ua

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