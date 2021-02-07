Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого февраля третья ракетка Украины Марта Костюк (№78 WTA) стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге 18-летняя украинка проведет матч с 32-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой (№36 WTA). Встреча пройдет на пятом корте в дневной сессии по местному времени после встречи Болт - Гомбош. Начало не ранее 05:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались один раз, на недавнем турнире в Абу-Даби россиянка выиграла в полуфинале.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против Варвары Грачевой (№61 WTA) или Анны Блинковой (№61 WTA). Обе представляют Россию.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ