Элина СВИТОЛИНА: «Боролась до конца, но, к сожалению, проиграла»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение Элизе Мертенс в напряженном четвертьфинальном матче турнире WTA 500 в Мельбурне.
«Боролась до конца, но, к сожалению, сегодня проиграла. Нужно быстро перезарядить батарейки и пора максимально сосредоточиться на Australian Open», – написала Элина в твиттере.
Ранее Свитолина узнала соперницу в первом круге Australian Open.
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Источник — Twitter
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Так проиграть совершенно не зазорно!
Всё нормально, готовимся к АО
Так проиграть совершенно не зазорно!
Всё нормально, готовимся к АО
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