Элина СВИТОЛИНА: «Боролась до конца, но, к сожалению, проиграла»

Украинка не унывает и готовится к старту Открытого чемпионата Австралии

  • 05.02.2021 15:18
  • 473 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Боролась до конца, но, к сожалению, проиграла»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение Элизе Мертенс в напряженном четвертьфинальном матче турнире WTA 500 в Мельбурне.
 
«Боролась до конца, но, к сожалению, сегодня проиграла. Нужно быстро перезарядить батарейки и пора максимально сосредоточиться на Australian Open», – написала Элина в твиттере. 

Ранее Свитолина узнала соперницу в первом круге Australian Open.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 05.02.2021 16:06
    0
    Боролась сегодня Эля более чем достойно!
    Так проиграть совершенно не зазорно!
    Всё нормально, готовимся к АО
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.02.2021 15:53
    +1
    Ничего страшного не произошло, АО всех расставит по своим местам
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.02.2021 15:53
    +1
    Ничего страшного не произошло, АО всех расставит по своим местам
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.02.2021 16:06
    0
    Боролась сегодня Эля более чем достойно!
    Так проиграть совершенно не зазорно!
    Всё нормально, готовимся к АО
    Ссылка
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