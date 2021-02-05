Элина СВИТОЛИНА: «Боролась до конца, но, к сожалению, проиграла»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение Элизе Мертенс в напряженном четвертьфинальном матче турнире WTA 500 в Мельбурне.



«Боролась до конца, но, к сожалению, сегодня проиграла. Нужно быстро перезарядить батарейки и пора максимально сосредоточиться на Australian Open», – написала Элина в твиттере.

Ранее Свитолина узнала соперницу в первом круге Australian Open.