Камбэк не удался. Свитолина во второй раз проиграла Мертенс в Мельбурне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).



В четвертьфинале украинка уступила Элизе Мертенс из Бельгии (№20 WTA).



Gippsland Trophy. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 3:6, 7:5, 6-10

Матч полностью оправдал ожидания как болельщиков, так и букмекеров. Девушки показали очень конкурентную борьбу, результат решили детали.



В первом сете Мертенс начала активнее и точнее, что позволило ей повести с брейком 4:1. Свитолина имела шикарный шанс отыграться, заработав тройной брейкпоинт в седьмом гейме, но что-то пошло не так. Бельгийка сумела выйти из этой тяжелой ситуации и забрать первую партию.





Во втором сете стало еще интереснее, хотя Элина снова позволила оппонентке оторваться в счете. Мертенс чуть лучше действовала в важные моменты и рисковала именно там, где это было нужно. Свитолина в целом играла не хуже, но ей постоянно не хватало каких-то мелочей. В шестом гейме повторилась неприятная ситуация с нереализацией тройного брейкпоинта, казалось, что после такого украинка уже не сможет вернуться в игру. И она ожидаемо проиграла следующий гейм под ноль, а дальше внезапно начался камбэк.



Учитывая то, что бельгийка еще играла на кураже, выигрывать каждое очко становилось непростым заданием. В ключевом десятом гейме Мертенс имела три матчбола, Свитолина их отыграла и наконец-то полностью перехватила инициативу. Бельгийка все же дрогнула и проиграла партию.



По новым правилам впереди был не полноценный сет, а чемпионский тай-брейк до десяти очков. Лучше его начала Мертенс, стартовав с 5:0. Это предопределило результат, подобное отставание отыграть весьма проблематично, да еще и отдав столько сил ранее.



Это была пятая встреча теннисисток, бельгийка выиграла во второй раз. Первая победа была в рамках 1/4 финала Australian Open-2018.



В следующем раунде Мертенс сыграет против второй сеяной Наоми Осаки из Японии (№3 WTA).