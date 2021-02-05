Камбэк не удался. Свитолина во второй раз проиграла Мертенс в Мельбурне

Бельгийка снова оказалась сильнее в Австралии

  • 05.02.2021 13:21
  • 3565 просмотров
  • 25 комментариев
Камбэк не удался. Свитолина во второй раз проиграла Мертенс в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
 
В четвертьфинале украинка уступила Элизе Мертенс из Бельгии (№20 WTA). 
 
Gippsland Trophy. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 3:6, 7:5, 6-10

Матч полностью оправдал ожидания как болельщиков, так и букмекеров. Девушки показали очень конкурентную борьбу, результат решили детали.
 
В первом сете Мертенс начала активнее и точнее, что позволило ей повести с брейком 4:1. Свитолина имела шикарный шанс отыграться, заработав тройной брейкпоинт в седьмом гейме, но что-то пошло не так. Бельгийка сумела выйти из этой тяжелой ситуации и забрать первую партию.


 
Во втором сете стало еще интереснее, хотя Элина снова позволила оппонентке оторваться в счете. Мертенс чуть лучше действовала в важные моменты и рисковала именно там, где это было нужно. Свитолина в целом играла не хуже, но ей постоянно не хватало каких-то мелочей. В шестом гейме повторилась неприятная ситуация с нереализацией тройного брейкпоинта, казалось, что после такого украинка уже не сможет вернуться в игру. И она ожидаемо проиграла следующий гейм под ноль, а дальше внезапно начался камбэк. 
 
Учитывая то, что бельгийка еще играла на кураже, выигрывать каждое очко становилось непростым заданием. В ключевом десятом гейме Мертенс имела три матчбола, Свитолина их отыграла и наконец-то полностью перехватила инициативу. Бельгийка все же дрогнула и проиграла партию. 
 
По новым правилам впереди был не полноценный сет, а чемпионский тай-брейк до десяти очков. Лучше его начала Мертенс, стартовав с 5:0. Это предопределило результат, подобное отставание отыграть весьма проблематично, да еще и отдав столько сил ранее.
 
Это была пятая встреча теннисисток, бельгийка выиграла во второй раз. Первая победа была в рамках 1/4 финала Australian Open-2018.
 
В следующем раунде Мертенс сыграет против второй сеяной Наоми Осаки из Японии (№3 WTA).

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 05.02.2021 14:17
    +3
    Sashamar, 05.02.2021 14:06
    Не дивно, що повилазили всепропальщики, добре, що їх небагато.
    Дійсно, Еліна грала занадто розважливо, тренування з підвищеною відповідальністю, не більш того. Ну й не одна вона така сьогодні. Що, Халеп, Кенін, Бенчіч на нормальному, не тренувальному турнірі отак безпорадно програють своїм сьогоднішнім суперницям?
    Давайте без прізвищ. Тенісистка А дещо сильніша за тенісистку Б. Але цього "дещо" недостатньо, щоб виграти, якщо тенісистка А грає без вогнику в очах, а тенісистка Б з вогником. От і все.
    І останнє, не про наш матч взагалі. Хтось сумнівався, що Серена зніметься одразу як потрапить на більш-менш серйозну суперницю?
    Бенчич - не тениссистка, недоразумение. Самый неуравновешенный игрок тура. Да и Кенина переоцененная. Есть 2-3 приема у нее, но сказать, что сильный игрок...А так и впрямь - все рассматривают эти турниры, как подготовку.
    Серена просто проявляет неуважение к спорту: хочет войти в историю, собрав больше всего мейджоров. Хотя уважение вряд ли заслужит.
    Ссылка
    introvert
      introvert, 05.02.2021 14:15
    0
    Проиграла на ключевых мячах. Ну и Мертенс очень грамотно и очень вовремя после проигранного сета сбежала в подтрибунку, дав Элине время подостыть.
    Но, повторюсь, в плане подготовки к АО поражение лучше победы.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 05.02.2021 14:14
    -1
    До речі: цілком можливо, що Осака зніметься проти Мертенс.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.02.2021 14:11
    -2
    Mazyr2412, 05.02.2021 13:34
    Ви матч дивилися? Яка захисна гра?! В цьому матчі вона занадто атакувала і ризикувала ,як на мене. P.S. А з таями біда,хоча б комплекс не повернувся.(
    Я матч видел Свитолина проиграла,причём по делу-а вы какой матч смотрели? большую часть матча мяч у Свитолиной летит медленно,этим она облегчает жизнь соперницы,плюс подача слабая,когда Свитолина якобы рискует и атакует,это не приносит в сумме дивидентов,так как чачто бывает аут
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 05.02.2021 14:06
    -1
    Не дивно, що повилазили всепропальщики, добре, що їх небагато.
    Дійсно, Еліна грала занадто розважливо, тренування з підвищеною відповідальністю, не більш того. Ну й не одна вона така сьогодні. Що, Халеп, Кенін, Бенчіч на нормальному, не тренувальному турнірі отак безпорадно програють своїм сьогоднішнім суперницям?
    Давайте без прізвищ. Тенісистка А дещо сильніша за тенісистку Б. Але цього "дещо" недостатньо, щоб виграти, якщо тенісистка А грає без вогнику в очах, а тенісистка Б з вогником. От і все.
    І останнє, не про наш матч взагалі. Хтось сумнівався, що Серена зніметься одразу як потрапить на більш-менш серйозну суперницю?
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 05.02.2021 14:04
    -3
    З таким відсотком перших подач та такою реалізацією брейкпойнтів(два потрійних)розраховувати на подальші успіхи не варто
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 05.02.2021 14:01
    +3
    adidas77, 05.02.2021 13:39
    Не знаю, о чем здесь пишет половина критикующих?
    Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
    А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
    Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
    Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
    Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
    Підтримаю.. Тай в третьому сеті це виняток на цьому турнірі, а не правило.. Еліна зіграла добре сьодні, підвів процент попадання першого мяча
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.02.2021 14:00
    +3
    adidas77, 05.02.2021 13:39
    Не знаю, о чем здесь пишет половина критикующих?
    Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
    А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
    Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
    Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
    Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
    Повністю підтримую!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 05.02.2021 13:43
    0
    Disiny7, 05.02.2021 13:36
    Нормально, тренировка с повышенной ответственностью.
    Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
    Та хай більше критикує, це добра прикмета.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 05.02.2021 13:43
    -6
    По-моему не сильно и хотела. А по игре - так ничего нового, игра предсказуемая и малоинтересная . Ждем АО , может там будут аргументы более весомые. Удачи!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.02.2021 13:40
    +7
    Disiny7, 05.02.2021 13:36
    Нормально, тренировка с повышенной ответственностью.
    Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
    Сто процентов появилась правильная агрессия в игре Элины. Только слепой может это не замечать!
    Уверен, Элина на правильном пути!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.02.2021 13:39
    0
    то что она сделала во втором это что невероятное, я уж подумал что бельгийка уже морально подустала, а нет
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.02.2021 13:39
    +7
    Не знаю, о чем здесь пишет половина критикующих?
    Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
    А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
    Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
    Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
    Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 05.02.2021 13:36
    +8
    Нормально, тренировка с повышенной ответственностью.
    Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 05.02.2021 13:36
    +5
    Saosin, 05.02.2021 13:25
    Ни бельгийка сильнее, а Свитолина уже не та.
    Но при этом Элина входит в топ-5 лучших теннисисток мира.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 05.02.2021 13:34
    +6
    axylinam, 05.02.2021 13:25
    Свитолина проиграла в своём фирменном стиле,слабенькая подача,слишком мягкая оборонительная игра,слабенькая реализация брейк пойнтов в первом сете
    Ви матч дивилися? Яка захисна гра?! В цьому матчі вона занадто атакувала і ризикувала ,як на мене. P.S. А з таями біда,хоча б комплекс не повернувся.(
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 05.02.2021 13:33
    +3
    Треба було також після другого сету піти освіжитись))) А якщо серйозно, то якась розхлябаність на початку таю і призвела до поразки. Мертенс нічим і зовсім не сильніша. Тут якраз поразка Світоліної, а не перемога бельгійки
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 05.02.2021 13:31
    -4
    Играла слабо, но эта бредовая идея с "послематчевыми пенальти". Скоро сократят сеты до 4 геймов...Теннис становится все скучнее.
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 05.02.2021 13:30
    -4
    И не сомневался.
    Слишком круглое у неё лицо стало.
    Пусть посмотрит на Могучих.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.02.2021 13:29
    +5
    Заруба была знатная) Если б после 2 сетов был третий, а не тай-брейк, думаю, выиграла, а так после 5 подряд взятых геймов, Эля слишком рано поверила в свою бессмертность))
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 05.02.2021 13:36
    +8
    Нормально, тренировка с повышенной ответственностью.
    Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.02.2021 13:40
    +7
    Disiny7, 05.02.2021 13:36
    Нормально, тренировка с повышенной ответственностью.
    Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
    Сто процентов появилась правильная агрессия в игре Элины. Только слепой может это не замечать!
    Уверен, Элина на правильном пути!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.02.2021 13:39
    +7
    Не знаю, о чем здесь пишет половина критикующих?
    Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
    А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
    Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
    Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
    Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 05.02.2021 13:34
    +6
    axylinam, 05.02.2021 13:25
    Свитолина проиграла в своём фирменном стиле,слабенькая подача,слишком мягкая оборонительная игра,слабенькая реализация брейк пойнтов в первом сете
    Ви матч дивилися? Яка захисна гра?! В цьому матчі вона занадто атакувала і ризикувала ,як на мене. P.S. А з таями біда,хоча б комплекс не повернувся.(
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 05.02.2021 13:36
    +5
    Saosin, 05.02.2021 13:25
    Ни бельгийка сильнее, а Свитолина уже не та.
    Но при этом Элина входит в топ-5 лучших теннисисток мира.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.02.2021 13:29
    +5
    Заруба была знатная) Если б после 2 сетов был третий, а не тай-брейк, думаю, выиграла, а так после 5 подряд взятых геймов, Эля слишком рано поверила в свою бессмертность))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.02.2021 13:26
    +5
    Нормально. Корячиться накануне АО смысла нет. Дальше будем смотреть
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 05.02.2021 14:17
    +3
    Sashamar, 05.02.2021 14:06
    Не дивно, що повилазили всепропальщики, добре, що їх небагато.
    Дійсно, Еліна грала занадто розважливо, тренування з підвищеною відповідальністю, не більш того. Ну й не одна вона така сьогодні. Що, Халеп, Кенін, Бенчіч на нормальному, не тренувальному турнірі отак безпорадно програють своїм сьогоднішнім суперницям?
    Давайте без прізвищ. Тенісистка А дещо сильніша за тенісистку Б. Але цього "дещо" недостатньо, щоб виграти, якщо тенісистка А грає без вогнику в очах, а тенісистка Б з вогником. От і все.
    І останнє, не про наш матч взагалі. Хтось сумнівався, що Серена зніметься одразу як потрапить на більш-менш серйозну суперницю?
    Бенчич - не тениссистка, недоразумение. Самый неуравновешенный игрок тура. Да и Кенина переоцененная. Есть 2-3 приема у нее, но сказать, что сильный игрок...А так и впрямь - все рассматривают эти турниры, как подготовку.
    Серена просто проявляет неуважение к спорту: хочет войти в историю, собрав больше всего мейджоров. Хотя уважение вряд ли заслужит.
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 05.02.2021 14:01
    +3
    adidas77, 05.02.2021 13:39
    Не знаю, о чем здесь пишет половина критикующих?
    Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
    А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
    Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
    Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
    Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
    Підтримаю.. Тай в третьому сеті це виняток на цьому турнірі, а не правило.. Еліна зіграла добре сьодні, підвів процент попадання першого мяча
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.02.2021 14:00
    +3
    adidas77, 05.02.2021 13:39
    Не знаю, о чем здесь пишет половина критикующих?
    Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
    А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
    Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
    Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
    Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
    Повністю підтримую!
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 05.02.2021 13:33
    +3
    Треба було також після другого сету піти освіжитись))) А якщо серйозно, то якась розхлябаність на початку таю і призвела до поразки. Мертенс нічим і зовсім не сильніша. Тут якраз поразка Світоліної, а не перемога бельгійки
    Ссылка
    mah
    online
      mah, 05.02.2021 13:28
    +3
    Ничего, мы еще на Опене себя покажем.
    Ссылка
    introvert
      introvert, 05.02.2021 14:15
    0
    Проиграла на ключевых мячах. Ну и Мертенс очень грамотно и очень вовремя после проигранного сета сбежала в подтрибунку, дав Элине время подостыть.
    Но, повторюсь, в плане подготовки к АО поражение лучше победы.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 05.02.2021 13:43
    0
    Disiny7, 05.02.2021 13:36
    Нормально, тренировка с повышенной ответственностью.
    Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
    Та хай більше критикує, це добра прикмета.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.02.2021 13:39
    0
    то что она сделала во втором это что невероятное, я уж подумал что бельгийка уже морально подустала, а нет
    Ссылка
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