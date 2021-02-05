Камбэк не удался. Свитолина во второй раз проиграла Мертенс в Мельбурне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
В четвертьфинале украинка уступила Элизе Мертенс из Бельгии (№20 WTA).
Gippsland Trophy. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 3:6, 7:5, 6-10
Матч полностью оправдал ожидания как болельщиков, так и букмекеров. Девушки показали очень конкурентную борьбу, результат решили детали.
В первом сете Мертенс начала активнее и точнее, что позволило ей повести с брейком 4:1. Свитолина имела шикарный шанс отыграться, заработав тройной брейкпоинт в седьмом гейме, но что-то пошло не так. Бельгийка сумела выйти из этой тяжелой ситуации и забрать первую партию.
Во втором сете стало еще интереснее, хотя Элина снова позволила оппонентке оторваться в счете. Мертенс чуть лучше действовала в важные моменты и рисковала именно там, где это было нужно. Свитолина в целом играла не хуже, но ей постоянно не хватало каких-то мелочей. В шестом гейме повторилась неприятная ситуация с нереализацией тройного брейкпоинта, казалось, что после такого украинка уже не сможет вернуться в игру. И она ожидаемо проиграла следующий гейм под ноль, а дальше внезапно начался камбэк.
Учитывая то, что бельгийка еще играла на кураже, выигрывать каждое очко становилось непростым заданием. В ключевом десятом гейме Мертенс имела три матчбола, Свитолина их отыграла и наконец-то полностью перехватила инициативу. Бельгийка все же дрогнула и проиграла партию.
По новым правилам впереди был не полноценный сет, а чемпионский тай-брейк до десяти очков. Лучше его начала Мертенс, стартовав с 5:0. Это предопределило результат, подобное отставание отыграть весьма проблематично, да еще и отдав столько сил ранее.
Это была пятая встреча теннисисток, бельгийка выиграла во второй раз. Первая победа была в рамках 1/4 финала Australian Open-2018.
В следующем раунде Мертенс сыграет против второй сеяной Наоми Осаки из Японии (№3 WTA).
Источник — Sport.ua
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Дійсно, Еліна грала занадто розважливо, тренування з підвищеною відповідальністю, не більш того. Ну й не одна вона така сьогодні. Що, Халеп, Кенін, Бенчіч на нормальному, не тренувальному турнірі отак безпорадно програють своїм сьогоднішнім суперницям?
Давайте без прізвищ. Тенісистка А дещо сильніша за тенісистку Б. Але цього "дещо" недостатньо, щоб виграти, якщо тенісистка А грає без вогнику в очах, а тенісистка Б з вогником. От і все.
І останнє, не про наш матч взагалі. Хтось сумнівався, що Серена зніметься одразу як потрапить на більш-менш серйозну суперницю?
Серена просто проявляет неуважение к спорту: хочет войти в историю, собрав больше всего мейджоров. Хотя уважение вряд ли заслужит.
Но, повторюсь, в плане подготовки к АО поражение лучше победы.
Дійсно, Еліна грала занадто розважливо, тренування з підвищеною відповідальністю, не більш того. Ну й не одна вона така сьогодні. Що, Халеп, Кенін, Бенчіч на нормальному, не тренувальному турнірі отак безпорадно програють своїм сьогоднішнім суперницям?
Давайте без прізвищ. Тенісистка А дещо сильніша за тенісистку Б. Але цього "дещо" недостатньо, щоб виграти, якщо тенісистка А грає без вогнику в очах, а тенісистка Б з вогником. От і все.
І останнє, не про наш матч взагалі. Хтось сумнівався, що Серена зніметься одразу як потрапить на більш-менш серйозну суперницю?
Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
Уверен, Элина на правильном пути!
Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
Слишком круглое у неё лицо стало.
Пусть посмотрит на Могучих.
Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
Уверен, Элина на правильном пути!
Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
Дійсно, Еліна грала занадто розважливо, тренування з підвищеною відповідальністю, не більш того. Ну й не одна вона така сьогодні. Що, Халеп, Кенін, Бенчіч на нормальному, не тренувальному турнірі отак безпорадно програють своїм сьогоднішнім суперницям?
Давайте без прізвищ. Тенісистка А дещо сильніша за тенісистку Б. Але цього "дещо" недостатньо, щоб виграти, якщо тенісистка А грає без вогнику в очах, а тенісистка Б з вогником. От і все.
І останнє, не про наш матч взагалі. Хтось сумнівався, що Серена зніметься одразу як потрапить на більш-менш серйозну суперницю?
Серена просто проявляет неуважение к спорту: хочет войти в историю, собрав больше всего мейджоров. Хотя уважение вряд ли заслужит.
Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
Свитолина сегодня очень не плохо играла. Даже по винерсам опередила бельгийку.
А как боролась во втором сете и вытащила уже проигранный сет.
Конечно новое правило, тайбрейк это бред!
Был бы третий сет, думаю Элина бы выиграла.
Очень хорошая и боевая разминка перед АО.
Но, повторюсь, в плане подготовки к АО поражение лучше победы.
Не согласен с Станиславом - изменения в игре видны и заметные. Появилась агрессия, хотя пока и не стабильная. Характер никуда не делся.
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