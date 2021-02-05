Свитолина, Костюк и Стаховский узнали соперников в первом круге Aus Open

Три представителя Украины стартуют в основной сетке первого мэйджора сезона

  • 05.02.2021 07:43
  • 2470 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина, Костюк и Стаховский узнали соперников в первом круге Aus Open
© Australian Open

Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. В основной сетке Украина будет представлена тремя теннисистами.

В женском турнире примут участие Элина Свитолина и Марта Костюк, в мужском – Сергей Стаховский.

Элина Свитолина (№5 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).
 
Марта Костюк (№78 WTA) в первом круге проведет матч с 32-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой из России (№36 WTA).

Сергей Стаховский (№201 ATP) возвращается в основу Australian Open спустя пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP).
 
Напомним, Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. Ее апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

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Источник — WTA Insider

(6 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 05.02.2021 08:22
    0
    Боузкова дуже небезпечна... Пам'ятаєте їх минулорічний фінал. Еліна там була на грані.
    Ссылка
    Stan S.
    online
      Stan S., 05.02.2021 08:19
    0
    Опять Кудерметова..
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.02.2021 08:12
    +1
    Не скажешь что жеребьевка плохая, но Марте будет тяжело. Сережа тоже в первой же игре отмучится. Останется Элина которая должна пройти несколько раундов.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 05.02.2021 08:12
    0
    Как для первого круга, бывало и получше. Не думаю, что и соперницам украинок жребий понравился.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.02.2021 08:12
    +1
    Не скажешь что жеребьевка плохая, но Марте будет тяжело. Сережа тоже в первой же игре отмучится. Останется Элина которая должна пройти несколько раундов.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 05.02.2021 08:22
    0
    Боузкова дуже небезпечна... Пам'ятаєте їх минулорічний фінал. Еліна там була на грані.
    Ссылка
    Stan S.
    online
      Stan S., 05.02.2021 08:19
    0
    Опять Кудерметова..
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 05.02.2021 08:12
    0
    Как для первого круга, бывало и получше. Не думаю, что и соперницам украинок жребий понравился.
    Ссылка
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