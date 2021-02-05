Свитолина, Костюк и Стаховский узнали соперников в первом круге Aus Open

Состоялась жеребьевка одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. В основной сетке Украина будет представлена тремя теннисистами.

В женском турнире примут участие Элина Свитолина и Марта Костюк, в мужском – Сергей Стаховский.

Элина Свитолина (№5 WTA), получившая от организаторов пятый номер посева, на старте соревнований сразится против чешки Марии Боузковой (№52 WTA).



Марта Костюк (№78 WTA) в первом круге проведет матч с 32-й сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой из России (№36 WTA).

Сергей Стаховский (№201 ATP) возвращается в основу Australian Open спустя пять лет матчем против 23-го сеяного серба Душана Лайовича (№26 ATP).



Напомним, Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил. Ее апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.