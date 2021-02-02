СТАХОВСКИЙ: «В этом году в Мельбурне можно играть агрессивно и выигрывать»

Украинский теннисист Сергей Стаховский в комментарии Sport.ua рассказал о победе в первом круге турнира ATP 250 в Мельбурне над российским теннисистом Романом Сафиуллиным.



- Как игралось после такого строгого карантина? Как организм реагирует на нагрузки?

- Если честно, то игралось не очень, организм реагирует отрицательно. После двух дней тренировок тело немного разваливается, потому что оно 14 дней лежало. Да, я крутил велосипед, делал какие-то упражнения, но все это было без динамики, на одном месте. Сейчас, когда нужно бегать, ходить просто, тело говорит, что надо немножко отдохнуть. Не знаю, в каком состоянии буду завтра, только в половине первого ночи возвращаюсь домой.



- Не так давно в похожем стиле обыграли Сафиуллина. Чем отличались эти матчи? И как хард в Мельбурне?

- Тогда я играл точно лучше, он тоже. Мы были в достаточно хорошей форме, выиграли до этого по матчу. Был неплохой поединок, его качество точно было выше, чем сегодня. В Мельбурне была больше психологическая борьба. Мне, например, было трудно делать многие вещи сегодня.



Впервые могу сказать, что если я буду проигрывать матчи, то это точно не из-за медленного покрытия. В этом году оно действительно быстрое, можно играть агрессивно, идти вперед и выигрывать.



- В первом сете были ближе к победе. Как удалось собраться еще после брейков во второй партии?

- Да, в первом сете я должен был выигрывать. На 5:4 на тай-брейке была досадная ошибка с лета, мяч попал в трос, но такое случается. Во втором сете проигрывал дважды с брейком, но его, кажется, «замкнуло». Видимо, он очень хотел выиграть. Не могу сказать, что я что-то менял. Вот в третьем сете я уже начал играть лучше, стал лучше подавать. Были моменты, когда я выдержал его давление.



- В прошлый раз выигрывали матч в основной сетке турнира ATP почти два года назад. Это добавляет особых эмоций?

- В таком состоянии как сейчас, никаких эмоций нет. Я понимаю, что тело не готово к таким нагрузкам, очень рискованно его в это погружать. То, что так долго не выиграл, то значит, что плохо играл. Надеюсь, что в этом году будет лучше.



- Что можете сказать о следующем сопернике Райли Опелке. За счет чего его можно будет переиграть?

- Можно переиграть за счет того, что корт очень быстрый. Он неплохо подает, но если у меня завтра будет хорошо получаться подача, то можно цепляться и идти до тай-брейка с любым соперником. А тай-брейк - это уже 1-2 мяча, на чью сторону выпадет. Также для него это будет первый матч в новом сезоне.