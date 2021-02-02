Стаховский с камбэком обыграл россиянина на турнире в Мельбурне

Первая за 20 месяцев победа в основной сетке турнира ATP

  • 02.02.2021 12:03
  • 1828 просмотров
  • 5 комментариев
Стаховский с камбэком обыграл россиянина на турнире в Мельбурне
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) выиграл первый матч после выхода из карантина. 
 
На турнире ATP 250 в Мельбурне («Great Ocean Road Open») украинец совершил камбэк в матче первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP). 
 
Great Ocean Road Open. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:7(5), 6:4, 6:3
 
В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).
 
Отметим, что предыдущий раз украинец побеждал в матче основной сетки на турнире ATP еще в 2019 году на травяном турнире в Галле.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    PETP0
      PETP0, 02.02.2021 13:12
    0
    Молодец, Серега. Откровенно говоря удивил.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 02.02.2021 13:11
    0
    Особливо приємно коли наші перемагають Пєдєрашників)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.02.2021 12:38
    +1
    Красавчик, есть характер!
    Ссылка
    plaksa-tajson
      plaksa-tajson, 02.02.2021 12:27
    +6
    Українці завжли перемагають кацапню немиту.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.02.2021 12:17
    -11
    20 месяцев это почти 2 года.

    То есть вторая будет в октябре 2023?
    Ссылка
    plaksa-tajson
      plaksa-tajson, 02.02.2021 12:27
    +6
    Українці завжли перемагають кацапню немиту.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.02.2021 12:38
    +1
    Красавчик, есть характер!
    Ссылка
    PETP0
      PETP0, 02.02.2021 13:12
    0
    Молодец, Серега. Откровенно говоря удивил.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 02.02.2021 13:11
    0
    Особливо приємно коли наші перемагають Пєдєрашників)
    Ссылка
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