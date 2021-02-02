Стаховский с камбэком обыграл россиянина на турнире в Мельбурне

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) выиграл первый матч после выхода из карантина.



На турнире ATP 250 в Мельбурне («Great Ocean Road Open») украинец совершил камбэк в матче первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP).



Great Ocean Road Open. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:7(5), 6:4, 6:3



В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).



Отметим, что предыдущий раз украинец побеждал в матче основной сетки на турнире ATP еще в 2019 году на травяном турнире в Галле.