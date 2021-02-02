Стаховский с камбэком обыграл россиянина на турнире в Мельбурне

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) выиграл первый матч после выхода из карантина.
На турнире ATP 250 в Мельбурне («Great Ocean Road Open») украинец совершил камбэк в матче первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP).
Great Ocean Road Open. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:7(5), 6:4, 6:3
В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).
Отметим, что предыдущий раз украинец побеждал в матче основной сетки на турнире ATP еще в 2019 году на травяном турнире в Галле.
Источник — Sport.ua
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