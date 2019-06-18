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Стаховский успешно стартовал в основной сетке в Галле

Украинец в первом раунде обыграл Рудольфа Меллекера

  • 18.06.2019 17:19
  • 672 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховский успешно стартовал в основной сетке в Галле
© БТУ. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде травяного турнира АТР в немецком Галле встречался с хозяином корта – обладателем уайлд-кард Рудольфом Меллекером.

Украинец сумел переломить ход встречи и одержал волевую победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту.

За матч Стаховский сделал 29 эйсов, что является повторением его личного рекорда. Столько же подач навылет у него было в матче первого раунда US Open 2010 против австралийца Питера Лучака (6:7, 7:5, 6:4, 6:2).

1-й раунд

Рудольф Меллекер (Германия) – Сергей Стаховский – 6:3, 6:7 (6), 2:6

Во втором раунде соперником Стаховского будет француз Пьер Юг Эрбер, который обыграл своего соотечественника Гаэля Монфиса.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 18.06.2019 17:53
    0
    Серега-пулемет!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 18.06.2019 17:53
    0
    Серега-пулемет!
    Ссылка
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