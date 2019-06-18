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Сергей Стаховский – Рудольф Мёллекер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Галле

  • 18.06.2019 10:52
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Сергей Стаховский – Рудольф Мёллекер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Сергей Стаховский
Во вторник, 18 июня, украинский теннисист Сергей Стаховский (№121 ATP) стартует в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).
 
В матче первого круга украинец, который успешно преодолел квалификацию, сыграет против обладателя wild card немца Рудольфа Мёллекера (№152 ATP). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после матча Гоёвчик – Гаске. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
Во втором круге победитель сразится с Пьером-Югом Эрбером (№43 ATP), который ранее одолел Гаэля Монфиса (№16 ATP).
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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