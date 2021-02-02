Элина СВИТОЛИНА: «Знаю, чего ожидать от Остапенко»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем матче против Алены Остапенко на турнире в Мельбурне.



«По-моему, в последний раз мы встречались на турнире в Дохе. Я еще не просматривала, как мы играли. Во вторник я не играю, так что у меня будет день для подготовки, чтобы обсудить все с тренером и составить план. В целом я знаю стиль игры Остапенко и чего от неё ожидать, у неё достаточно плоские удары.



Перед «Шлемом» лучше играть трудные матчи или более простые? Когда сразу играешь с соперницами посложнее, то это быстрее ставит тебя в игровую колею. А на Большом Шлеме всегда больше давления, это не то же самое, что и на турнирах накануне мэйджора. Поэтому сейчас лучше играть с сильными соперницами и пытаться выбираться из сложных ситуаций», – сказала Элина.



Свитолина встречалась с Остапенко трижды, выиграла один матч.

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