Элина СВИТОЛИНА: «Знаю, чего ожидать от Остапенко»

Украинка готова к следующему матчу

  • 02.02.2021 09:56
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Элина СВИТОЛИНА: «Знаю, чего ожидать от Остапенко»
© WTA. Алена Остапенко и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем матче против Алены Остапенко на турнире в Мельбурне.
 
«По-моему, в последний раз мы встречались на турнире в Дохе. Я еще не просматривала, как мы играли. Во вторник я не играю, так что у меня будет день для подготовки, чтобы обсудить все с тренером и составить план. В целом я знаю стиль игры Остапенко и чего от неё ожидать, у неё достаточно плоские удары. 
 
Перед «Шлемом» лучше играть трудные матчи или более простые? Когда сразу играешь с соперницами посложнее, то это быстрее ставит тебя в игровую колею. А на Большом Шлеме всегда больше давления, это не то же самое, что и на турнирах накануне мэйджора. Поэтому сейчас лучше играть с сильными соперницами и пытаться выбираться из сложных ситуаций», – сказала Элина.
 
Свитолина встречалась с Остапенко трижды, выиграла один матч.

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Источник — Большой теннис Украины

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