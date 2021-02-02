СВИТОЛИНА: «В этом году в Мельбурне покрытие немножко быстрее»

Украинская теннисистка считает, что ко всему нужно уметь адаптироваться

  • 02.02.2021 07:27
  • 496 просмотров
  • 0 комментариев
СВИТОЛИНА: «В этом году в Мельбурне покрытие немножко быстрее»
© WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об условиях на турнире в Мельбурне. 

«В этом году покрытие немножко быстрее, но все корты разные. На кортах поменьше и Арене Маргарет Корт покрытие всегда медленнее, а одно из самых быстрых – на Арене Джона Кейна, бывшей «Мельбурн-Арене». Думаю, что на этом не нужно сильно фокусироваться, нужно просто выходить и пытаться играть. 

Умение быстро адаптироваться – это часть тенниса. В Мельбурне погодные условия меняются быстро: то температура падает, то поднимается. Но в теннисе так всегда, ты должен адаптироваться каждую неделю, каждый день», – сказала Элина.

Ранее Свитолина выиграла первый матч после карантина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности