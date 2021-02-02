СВИТОЛИНА: «В этом году в Мельбурне покрытие немножко быстрее»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об условиях на турнире в Мельбурне.

«В этом году покрытие немножко быстрее, но все корты разные. На кортах поменьше и Арене Маргарет Корт покрытие всегда медленнее, а одно из самых быстрых – на Арене Джона Кейна, бывшей «Мельбурн-Арене». Думаю, что на этом не нужно сильно фокусироваться, нужно просто выходить и пытаться играть.

Умение быстро адаптироваться – это часть тенниса. В Мельбурне погодные условия меняются быстро: то температура падает, то поднимается. Но в теннисе так всегда, ты должен адаптироваться каждую неделю, каждый день», – сказала Элина.

Ранее Свитолина выиграла первый матч после карантина.