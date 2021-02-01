Мельбурн. Свитолина стартовала с уверенной победы над Петкович

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
В матче второго круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, обыграла 33-летнюю Андреа Петкович из Германии (№102 WTA).
Gippsland Trophy. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 6:1, 6:4
Стартовый гейм первого сета получился затяжным. Свитолина подавала и позволила сопернице сразу же заработать тройной брейкпоинт. Как оказалось, отыгрывать пришлось не только его, но еще и три обычных. Первой ракетке Украины удалось выстоять, что очень позитивно повлияло на нее в психологическом плане. Далее Элина заиграла более раскованно, полностью переигрывая соперницу. Петкович, не имея особого преимущества в мощи, еще и откровенно плохо подавала, что практически не оставляло ей никаких шансов на успех.
Свитолина дважды брала подачу соперницы под ноль, мало ошибалась и не стеснялась атаковать, постоянно входя в корт, а не отсиживаясь далеко за задней линией, как это часто бывает. Партия была завершена за 30 минут, это вселяло определенную уверенность в конечном результате матча.
Во втором сете игра стала более равной, до счета 2:2 девушки защищали свои подачи. А далее начались классика женского тенниса под названием качели с брейками. Свитолина первой зарабатывала преимущество, выигрывая гейм на приеме, после чего сразу же позволяла Петкович отыграться. В игре украинки стало заметно больше ошибок, вероятно, сказался и большой простой без матчей. Пока что постоянно держать высокую концентрацию еще не получается.
К счастью, соперница сегодня была не самая опасная, поэтому с третьей попытки Элина грамотно отподавала и нашла пути к победе. В целом вышел неплохой матч для старта, но против условной Остапенко на таких быстрых кортах может быть очень тяжело.
Эта была четвертая встреча теннисисток, Свитолина выиграла все очные матчи.
В следующем раунде Свитолина сыграет против 13-й сеяной Алены Остапенко из Латвии (№45 WTA) или Данки Ковинич из Черногории (№77 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.