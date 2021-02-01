Мельбурн. Свитолина стартовала с уверенной победы над Петкович

Украинка прошла в 1/8 финала

  • 01.02.2021 07:20
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Мельбурн. Свитолина стартовала с уверенной победы над Петкович
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).

В матче второго круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, обыграла 33-летнюю Андреа Петкович из Германии (№102 WTA). 

Gippsland Trophy. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 6:1, 6:4

Стартовый гейм первого сета получился затяжным. Свитолина подавала и позволила сопернице сразу же заработать тройной брейкпоинт. Как оказалось, отыгрывать пришлось не только его, но еще и три обычных. Первой ракетке Украины удалось выстоять, что очень позитивно повлияло на нее в психологическом плане. Далее Элина заиграла более раскованно, полностью переигрывая соперницу. Петкович, не имея особого преимущества в мощи, еще и откровенно плохо подавала, что практически не оставляло ей никаких шансов на успех.

Свитолина дважды брала подачу соперницы под ноль, мало ошибалась и не стеснялась атаковать, постоянно входя в корт, а не отсиживаясь далеко за задней линией, как это часто бывает. Партия была завершена за 30 минут, это вселяло определенную уверенность в конечном результате матча.

Во втором сете игра стала более равной, до счета 2:2 девушки защищали свои подачи. А далее начались классика женского тенниса под названием качели с брейками. Свитолина первой зарабатывала преимущество, выигрывая гейм на приеме, после чего сразу же позволяла Петкович отыграться. В игре украинки стало заметно больше ошибок, вероятно, сказался и большой простой без матчей. Пока что постоянно держать высокую концентрацию еще не получается. 

К счастью, соперница сегодня была не самая опасная, поэтому с третьей попытки Элина грамотно отподавала и нашла пути к победе. В целом вышел неплохой матч для старта, но против условной Остапенко на таких быстрых кортах может быть очень тяжело. 

Эта была четвертая встреча теннисисток, Свитолина выиграла все очные матчи.

В следующем раунде Свитолина сыграет против 13-й сеяной Алены Остапенко из Латвии (№45 WTA) или Данки Ковинич из Черногории (№77 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 01.02.2021 07:37
    -1
    Непогана тренувальна гра. 6 ейсів, але і помилок забагато.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.02.2021 07:24
    +4
    чуть нервно в 2 сете .но в целом нормально,удачи в следующих играх
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.02.2021 07:24
    +4
    чуть нервно в 2 сете .но в целом нормально,удачи в следующих играх
    Ссылка
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