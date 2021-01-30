Мельбурн. Когда играют украинки? Расписание на 31 января

В первый день соревнований на корты выйдут три украинки

  • 30.01.2021 17:22
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Мельбурн. Когда играют украинки? Расписание на 31 января
© Инстаграм Надежды Киченок

31 января на турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy») украинки Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Надежда Киченок проведут первые матчи после карантина. Леся выступит в одиночном разряде, Катерина и Надежда – в парном.

Цуренко в стартовом поединке (№146 WTA) сразится против Александры Саснович из Беларуси (№90 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №6 и начнется в 01:30 по Киеву (в ночь с субботы на воскресенье).

Бондаренко и Киченок в паре сыграют с обладательницами вайлд-кард Дестани Айавой и Астрой Шарма из Австралии. Встреча состоится пятым запуском на корте номер 10 после матча Бузарнеску/Корне – Ниномия/Ворачова. Ориентировочное время начала – 07:30 по Киеву

РАСПИСАНИЕ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

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