Мельбурн. Когда играют украинки? Расписание на 31 января

31 января на турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy») украинки Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Надежда Киченок проведут первые матчи после карантина. Леся выступит в одиночном разряде, Катерина и Надежда – в парном.

Цуренко в стартовом поединке (№146 WTA) сразится против Александры Саснович из Беларуси (№90 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №6 и начнется в 01:30 по Киеву (в ночь с субботы на воскресенье).

Бондаренко и Киченок в паре сыграют с обладательницами вайлд-кард Дестани Айавой и Астрой Шарма из Австралии. Встреча состоится пятым запуском на корте номер 10 после матча Бузарнеску/Корне – Ниномия/Ворачова. Ориентировочное время начала – 07:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА