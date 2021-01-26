Козлова – в заявке турнира в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Катерина Козлова попала в заявку турнира WTA 250, который пройдет в Мексике.
В топ-5 посева: Слоан Стивенс, Надя Подорошка, Мария Боузкова, Анна Блинкова и Сара Соррибес Тормо.
Соревнования под названием «Abierto Zapopan» стартуют восьмого марта.
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