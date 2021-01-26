Свитолина заявилась на турнир в Дубае, который пройдет в марте

Из первой десятки в ОАЭ планируют сыграть девять теннисисток

  • 26.01.2021 19:59
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Свитолина заявилась на турнир в Дубае, который пройдет в марте
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир WTA 1000 в ОАЭ, который пройдёт на неделе с 7 по 14 марта. 

Из первой десятки рейтинга WTA на соревнованиях не планирует выступать только Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что Свитолина также планирует сыграть в Дохе (WTA 500; 1-6 марта) и Майами ( WTA 1000; 23 марта - 3 апреля). 

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Источник — Twitter

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