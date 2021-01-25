МАРЧЕНКО: «Выход в основу челленджера? У меня совершенно другие амбиции»

Украинский теннисист – о выступлении на турнире в Кемпере

  • 25.01.2021 21:52
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МАРЧЕНКО: «Выход в основу челленджера? У меня совершенно другие амбиции»
© Sport.ua. Илья Марченко и Ву Тун-Лин

Украинский теннисист Илья Марченко в комментарии Sport.ua рассказал о выходе в основную сетку челленджера в Кемпере.

В финале отборочного турнира украинец, посеянный под первым номером, обыграл Ву Тун-Лина из Китайского Тайбэя, которому проиграл в прошлом году в Запорожье в рамках Кубка Дэвиса.

- В финале отбора играли с соперником, которому проиграли в Запорожье. Была какая-то дополнительная мотивация из-за этого?
- Не думаю. Скорее, больше его уважал, так как знал, на что он способен. Плюс какие-то выводы сделал из того матча, которые помогли мне сегодня.

- Чем отличались эти поединки?
- Рисунок игры был чем-то похож. Но в этот раз мне удалось нащупать и использовать его болевые точки. Должен был дожимать во втором сете, но хорошо, что удалось все же не рассыпаться в третьей партии после нервного тай-брейка.

- Какие чувства вызывает первый номер посева в квалификации?
- Больше разочарование, что всего одного места не хватило, чтобы попасть в основу. Конечно, если б я проиграл, то и шансы на LL были бы.

- Как сейчас можете оценить свою форму, физическое состояние? Ранее говорили, что были проблемы с коленом...
- Колено начало приходить в норму еще в Дохе, как только приехали физио и массажисты. По игре – дома на тренировках ничего не получалось и не хотелось. Очень тяжело было после поражения в Дохе. Но это теннис. Тренировки – это одно, турнир – другое. Здесь уже удалось зацепить два матча. Конечно, еще далеко до того, чтобы назвать этот турнир успешным. У меня все-таки совершенно другие амбиции на таких турнирах.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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