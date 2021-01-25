Марченко вышел в основную сетку челленджера в Кемпере

Украинский теннисист Илья Марченко успешно преодолел квалификацию челленджера в Кемпере (Франция).
В матче за выход в основную сетку украинец обыграл Ву Тун-Лина (Китайский Тайбэй).
Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина, 1) – Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:7(5), 6:1
Напомним, этому сопернику Марченко проиграл в прошлом году в Запорожье в рамках Кубка Дэвиса.
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Источник — Sport.ua
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