Сергей СТАХОВСКИЙ: «Очень оптимистично оцениваю шансы Украины в CAS»

Украинский теннисист считает, что решение УЕФА может быть аннулировано

  • 22.01.2021 11:50
  • 401 просмотр
  • 2 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Очень оптимистично оцениваю шансы Украины в CAS»
© ATP. Сергей Стаховский

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что Украина имеет хорошие шансы на успех в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по делу о техническое поражение сборной Швейцарии по футболу.

- После скандального технического поражения сборной Украины по футболу от Швейцарии вы адресовали твит с претензиями Роджеру Федереру и Стэну Вавринке. Они как-то отреагировали?
- Если Роджер будет на такое реагировать, то он же потеряет свое лицо. Ему же нельзя быть причастным ни к одному скандалу. Со Стэном еще не разговаривал, но я его поймаю, с ним мы еще обсудим этот вопрос. Это был маленький троллинг, я понимаю, что они имеют мало влияния на то, что там происходит.

- А как в целом восприняли ситуацию с техническим поражением?
- Мне было очень неприятно. Но стало смешно после того, как появилась информация о том, что до этого играли две команды из разных кантонов с положительными тестами, и это не вызвало никаких проблем.

На самом деле, я очень оптимистично оцениваю наши шансы в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). В регламенте было прописано, что Украина может выставить на матч вторую команду, но не были прописаны временные рамки. Украине дали 24 часа, эти рамки не были прописаны в регламенте УЕФА. Считаю, что этот результат может быть либо аннулирован, или матч все же сыграют.

- То, что CAS находится в Швейцарии, может сыграть какую-то роль?
- Это не Россия и не Украина, что если суд там находится, то это априори означает, что они выиграли. CAS - это международный спортивный суд, а не швейцарский, там работают люди со всего мира, а не только швейцарцы.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    stexorporbiche
    online
      stexorporbiche, 22.01.2021 13:24
    0
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    Penal
    online
      Penal, 22.01.2021 12:38
    -1
    Чем больше ласкающего слух бреда - тем больший патриот....
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    stexorporbiche
    online
      stexorporbiche, 22.01.2021 13:24
    0
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