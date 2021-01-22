Сергей СТАХОВСКИЙ: «Очень оптимистично оцениваю шансы Украины в CAS»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что Украина имеет хорошие шансы на успех в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по делу о техническое поражение сборной Швейцарии по футболу.

- После скандального технического поражения сборной Украины по футболу от Швейцарии вы адресовали твит с претензиями Роджеру Федереру и Стэну Вавринке. Они как-то отреагировали?

- Если Роджер будет на такое реагировать, то он же потеряет свое лицо. Ему же нельзя быть причастным ни к одному скандалу. Со Стэном еще не разговаривал, но я его поймаю, с ним мы еще обсудим этот вопрос. Это был маленький троллинг, я понимаю, что они имеют мало влияния на то, что там происходит.

- А как в целом восприняли ситуацию с техническим поражением?

- Мне было очень неприятно. Но стало смешно после того, как появилась информация о том, что до этого играли две команды из разных кантонов с положительными тестами, и это не вызвало никаких проблем.

На самом деле, я очень оптимистично оцениваю наши шансы в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). В регламенте было прописано, что Украина может выставить на матч вторую команду, но не были прописаны временные рамки. Украине дали 24 часа, эти рамки не были прописаны в регламенте УЕФА. Считаю, что этот результат может быть либо аннулирован, или матч все же сыграют.

- То, что CAS находится в Швейцарии, может сыграть какую-то роль?

- Это не Россия и не Украина, что если суд там находится, то это априори означает, что они выиграли. CAS - это международный спортивный суд, а не швейцарский, там работают люди со всего мира, а не только швейцарцы.

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