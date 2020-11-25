СТАХОВСКИЙ – Федереру и Вавринке: «Ожидал более честной игры от Швейцарии»

Украинский теннисист Сергей Стаховский передал своеобразный привет швейцарским теннисистам Роджеру Федереру и Стэну Вавринке.



«Ребята, я ожидал более честной игры от Швейцарии... Счет должен определять на поле не доктор (футбольный фанат), который не допустил проведение матча», – написал Стаховский в твиттере.



Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за несостоявшийся матч Лиги наций против Швейцарии.