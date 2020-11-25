СТАХОВСКИЙ – Федереру и Вавринке: «Ожидал более честной игры от Швейцарии»

Украинский теннисист остался недоволен решением Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА

  • 25.11.2020 20:24
  • 2548 просмотров
  • 4 комментария
СТАХОВСКИЙ – Федереру и Вавринке: «Ожидал более честной игры от Швейцарии»
© screenshot

Украинский теннисист Сергей Стаховский передал своеобразный привет швейцарским теннисистам Роджеру Федереру и Стэну Вавринке.
 
«Ребята, я ожидал более честной игры от Швейцарии... Счет должен определять на поле не доктор (футбольный фанат), который не допустил проведение матча», – написал Стаховский в твиттере.
 
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за несостоявшийся матч Лиги наций против Швейцарии.

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Источник — Twitter

(16 голосов)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 25.11.2020 20:51
    -4
    ваня болван, 25.11.2020 20:47
    Думаю тут ещё не обошлось без беларусов, точно мстит усатый таракан, за американцев в Украине и Польше, которые систематически разваливают Беларусь (или Беларусию? - не знаю в какую сторону твой мозг смотрит)
    Ну ты и придурок: уже к решению УЕФА, в котором белорусы вообще не имеют никакого веса, приплел белорусов... Запомните, даже если Молдова, Украина и Грузия войдут со временем в ЕС, как и Прибалтика, Вост. Европа, они никогда не станут полноправными членами ЕС и при равных возможностях будут в ЕС всегда на задворках...
    Ссылка
    ваня болван
      ваня болван, 25.11.2020 20:47
    +2
    ternow, 25.11.2020 20:35
    Сдвиг по фазии: а эти великие теннисисты здесь причем? Или сейчас украинцы во всех своих бедах будут винить всех швейцарцев по всему миру? Причем здесь решение УЕФА до великих Федерера и Вавринки?!
    Думаю тут ещё не обошлось без беларусов, точно мстит усатый таракан, за американцев в Украине и Польше, которые систематически разваливают Беларусь (или Беларусию? - не знаю в какую сторону твой мозг смотрит)
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.11.2020 20:35
    -6
    Сдвиг по фазии: а эти великие теннисисты здесь причем? Или сейчас украинцы во всех своих бедах будут винить всех швейцарцев по всему миру? Причем здесь решение УЕФА до великих Федерера и Вавринки?!
    Ссылка
    Олександр Нео
    online
      Олександр Нео, 25.11.2020 20:33
    +7
    Молодец! Зато наша Бубочка молчит.....
    Ссылка
    Олександр Нео
    online
      Олександр Нео, 25.11.2020 20:33
    +7
    Молодец! Зато наша Бубочка молчит.....
    Ссылка
    ваня болван
      ваня болван, 25.11.2020 20:47
    +2
    ternow, 25.11.2020 20:35
    Сдвиг по фазии: а эти великие теннисисты здесь причем? Или сейчас украинцы во всех своих бедах будут винить всех швейцарцев по всему миру? Причем здесь решение УЕФА до великих Федерера и Вавринки?!
    Думаю тут ещё не обошлось без беларусов, точно мстит усатый таракан, за американцев в Украине и Польше, которые систематически разваливают Беларусь (или Беларусию? - не знаю в какую сторону твой мозг смотрит)
    Ссылка
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