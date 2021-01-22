Марта КОСТЮК: «Есть такое чувство, что на карантине я нахожусь где-то год»

Украинская теннисистка – о неделе, проведенной взаперти

  • 22.01.2021 11:14
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Марта КОСТЮК: «Есть такое чувство, что на карантине я нахожусь где-то год»
© Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась эмоциями после первой недели на строгом карантине в Мельбурне.

«Условия карантина никак не изменились для меня. Все мои тесты – отрицательные, у меня нет никаких проблем, никаких симптомов. Нас тестируют каждый день.

Человеку свойственно привыкать и адаптироваться, поэтому выпускать хронику «Как выжить на карантине», я не планирую. У меня еще есть склонность к быстрой адаптации к разным жизненным обстоятельствам. Я нашла для себя рутину, нашла ритм и мне намного легче сейчас, дни проходят быстрее. У меня есть распорядок, которого я стараюсь придерживаться. Конечно, все равно тяжело. Слишком много свободного времени, из-за этого есть какое-то ощущение бессмысленности. Я – человек движения, мне вообще не свойственно сидеть на одном месте. Поэтому сложно себя настроить, мол, что я молодец, что я тренируюсь, что я делаю достаточно. Есть такое чувство, что на карантине я нахожусь где-то год. Но это какое-то общее ощущение. Осталась всего неделя и, надеюсь, она пролетит быстро.

Не могу оценивать объективно свою физическую форму сейчас. Я делаю упражнения, но я потеряла физическую массу, потому что ем мало. От этого мне никуда не деться, потому что я не могу заставлять себя есть, когда я не хочу. Я не делаю практически никаких кардиотренировок, даже мой велотренажер сломался, новый мне пока не дали... Я настроена позитивно и ничего не жду от себя в плане результатов, как, надеюсь, и болельщики. Потому что главная задача для меня сейчас – это не травмироваться после возвращения на корт и сыграть как можно больше матчей», – сказала Костюк.

ВИДЕО. Чувствуйте себя как дома. Костюк показала, как убирает в номере

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Источник — Большой теннис Украины

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