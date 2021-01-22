ВИДЕО. Чувствуйте себя как дома. Костюк показала, как убирает в номере

Украинская теннисистка умеет все

  • 22.01.2021 10:38
  • 957 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Чувствуйте себя как дома. Костюк показала, как убирает в номере
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк провела детальную уборку своего гостиничного номера, в котором она находится в Мельбурне на время двухнедельного карантина.

Отметим, что уборка комнат в сложившейся ситуации ложится на плечи самих спортсменов, некоторым даже приходится приобретать пылесосы.

 
 
 

 

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Disiny7
      Disiny7, 22.01.2021 11:06
    0
    dimaprogs, 22.01.2021 10:41
    Ну шо пацаны? Хозяйка то хорошая! Кто в жены возьмет)?
    Я бы взял, однозначно
    Вообще, конечно, очень интересно как Мартуля выйдет из этой дебильной ситуации. Через тернии к звездам
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 22.01.2021 10:41
    +2
    Ну шо пацаны? Хозяйка то хорошая! Кто в жены возьмет)?
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 22.01.2021 10:41
    +2
    Ну шо пацаны? Хозяйка то хорошая! Кто в жены возьмет)?
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 22.01.2021 11:06
    0
    dimaprogs, 22.01.2021 10:41
    Ну шо пацаны? Хозяйка то хорошая! Кто в жены возьмет)?
    Я бы взял, однозначно
    Вообще, конечно, очень интересно как Мартуля выйдет из этой дебильной ситуации. Через тернии к звездам
    Ссылка
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