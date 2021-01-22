ВИДЕО. Чувствуйте себя как дома. Костюк показала, как убирает в номере

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк провела детальную уборку своего гостиничного номера, в котором она находится в Мельбурне на время двухнедельного карантина.
Отметим, что уборка комнат в сложившейся ситуации ложится на плечи самих спортсменов, некоторым даже приходится приобретать пылесосы.
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Источник — Instagram
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Вообще, конечно, очень интересно как Мартуля выйдет из этой дебильной ситуации. Через тернии к звездам
Вообще, конечно, очень интересно как Мартуля выйдет из этой дебильной ситуации. Через тернии к звездам
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