ВИДЕО. Чувствуйте себя как дома. Костюк показала, как убирает в номере

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк провела детальную уборку своего гостиничного номера, в котором она находится в Мельбурне на время двухнедельного карантина.

Отметим, что уборка комнат в сложившейся ситуации ложится на плечи самих спортсменов, некоторым даже приходится приобретать пылесосы.