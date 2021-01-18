Марта КОСТЮК: «Не могу гарантировать, что сыграю на Australian Open»

Украинская теннисистка – о своем карантине в Австралии

  • 18.01.2021 18:09
  • 968 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Не могу гарантировать, что сыграю на Australian Open»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как проводит карантин накануне Australian Open:

«Днем у меня случаются приступы паники. Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух. Но по большей части все нормально, целый день я стараюсь занять себя тренировками. Моя мама, она же и мой тренер, живет в соседней комнате. Между нашими номерами нет общей двери, я знаю, что у других игроков есть смежные номера. Так что я даже не вижу ее. По телефону мы не смогли ни разу поговорить, потому что соединение разрывается. Поэтому мы пишем друг другу сообщения. Я знаю, что она занимается танцами, каждый час делает какие-то упражнения.

Сейчас я стараюсь хорошо высыпаться, поспать дольше, чем всегда. Мне в комнату принесли велотренажер, хотя я бы хотела беговую дорожку. На велосипеде у меня даже вспотеть не получается. Еще я стараюсь не есть вредные продукты. Заказываю по доставке фрукты, у меня есть полный набор. В свободное время просто отдыхаю, читаю, что пишут, смотрю сериалы...

Попадет ли в основу Australian Open Леся Цуренко как «лаки-лузер»? Думаю, у нее есть большие шансы. Я не знаю, все ли игроки смогут стартовать в основе. Даже я не могу сейчас гарантировать, что точно сыграю на Шлеме. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда выйду из карантина. Может быть, я получу травму, когда буду готовиться к выступлению. Поживем-увидим».

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Источник — YouTube

(6 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 18.01.2021 18:47
    +1
    У Марты явный депресняк.
    Не позавидуешь девочке!
    Гони прочь все плохие мысли про травмы и т.д.
    Карантин быстро пролетит и всё будет хорошо!
    Ждём тебя на турнире!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.01.2021 18:47
    +1
    У Марты явный депресняк.
    Не позавидуешь девочке!
    Гони прочь все плохие мысли про травмы и т.д.
    Карантин быстро пролетит и всё будет хорошо!
    Ждём тебя на турнире!
    Ссылка
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