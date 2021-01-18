ВИДЕО. Четвертый день карантина. Как Костюк тренируется в номере отеля

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк была отправлена на двухнедельный карантин перед стартом турнира в Австралии. У одного из пассажиров специального рейса, которым летела Марта, был диагностирован коронавирус.

Но украинка не унывает и проводит тренировки прямо в номере отеля.

Отметим, что более 70 теннисистов попали в строгий карантин. В том числе и Сергей Стаховский.