ВИДЕО. Четвертый день карантина. Как Костюк тренируется в номере отеля

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк была отправлена на двухнедельный карантин перед стартом турнира в Австралии. У одного из пассажиров специального рейса, которым летела Марта, был диагностирован коронавирус.
Но украинка не унывает и проводит тренировки прямо в номере отеля.
Отметим, что более 70 теннисистов попали в строгий карантин. В том числе и Сергей Стаховский.
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Источник — Sport.ua
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