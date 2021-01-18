ВИДЕО. Четвертый день карантина. Как Костюк тренируется в номере отеля

Украинка пытается держать себя в форме, несмотря на все трудности

  • 18.01.2021 10:37
  • 771 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Четвертый день карантина. Как Костюк тренируется в номере отеля
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк была отправлена на двухнедельный карантин перед стартом турнира в Австралии. У одного из пассажиров специального рейса, которым летела Марта, был диагностирован коронавирус.

Но украинка не унывает и проводит тренировки прямо в номере отеля. 

Отметим, что более 70 теннисистов попали в строгий карантин. В том числе и Сергей Стаховский.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Elis
      Elis, 18.01.2021 10:59
    +3
    Не здавайся, Марто! Роби все, шо в твоїх силах!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 18.01.2021 10:59
    +3
    Не здавайся, Марто! Роби все, шо в твоїх силах!
    Ссылка
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