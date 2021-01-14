Кубок Дэвиса. Матч Украина – Израиль пройдет без зрителей

Федерация тенниса Украины официально сообщила о том, что матч со сборной Израиля пройдет без зрителей на трибунах в связи с карантинными ограничениями.
Поединок Второй Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.
Место проведения матча – теннисный клуб «Tennis Club Marina». Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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