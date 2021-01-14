На Australian Open сыграет теннисистка с редким генетическим заболеванием

У Франчески Джонс на пять пальцев меньше, чем у ее соперниц

  • 14.01.2021 11:40
  • 573 просмотра
  • 1 комментарий
На Australian Open сыграет теннисистка с редким генетическим заболеванием
© WTA. Франческа Джонс

20-летняя британская теннисистка Франческа Джонс (№241 WTA) пробилась в основу Australian Open и впервые сыграет в основной сетке турнира Большого Шлема.
 
Случай Джонс уникальный тем, что она родилась с генетическим заболеванием – синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. Из-за болезни у Франчески с рождения нет пяти пальцев: у нее по четыре пальца на обеих руках и левой ноге, а на правой – всего три.
 
Тем не менее, британка на пути в основу Australian Open обыграла Лу Цзяцзын из Китая, Монику Никулеску из Румынии и Яну Фетт из Хорватии, проиграв лишь один сет на тай-брейке.
 
Ранее она дважды играла в квалификации турниром Большого Шлема, оба раза на Уимблдоне, где организаторы давали ей вайлд-кард.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 14.01.2021 11:57
    0
    Жаль дівчину...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.01.2021 11:57
    0
    Жаль дівчину...
    Ссылка
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