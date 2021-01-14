ЗАВАЦКАЯ: «Три месяца отыграла, будучи нездоровой, а потом вылезла травма»

Украинская теннисистка – о причинах спада в игре

  • 14.01.2021 10:56
  • 282 просмотра
  • 3 комментария
ЗАВАЦКАЯ: «Три месяца отыграла, будучи нездоровой, а потом вылезла травма»
© WTA. Катарина Завацкая

Украинка Катарина Завацкая приоткрыла закулисье своей подготовки к квалификации Australian Open, где остановилась в полуфинале.
 
«На предсезонке у меня вылезла старая травма – бурсит под ахиллом. Грубо говоря, кость, которая давит в кроссовок. Тебе постоянно больно, когда ты ходишь, тем более – когда бегаешь. Три года назад из-за бурсита мне пришлось оставить теннис на три месяца, поскольку боль нарастала до нетерпимой точки. Чтобы ее утихомирить, нужны специальные упражнения, причем без напряжения на ногу. Если кардио – только велосипед, если мышцы на руки и ноги – работа с весом в спортзале. Вот и на предсезонке на корте я не двигалась. Тренировалась «с места». И только последнюю неделю перед стартом в Дубае начала играть на очки с девочками. При болях, но при этом уже не такой острой – я соблюдала рекомендации врачей, сделала стельки. Здоровье плюс бурсит – вот такая накладка... Но я уверена, что неприятности меня только закалят, когда я с ними справлюсь.
 
Сейчас не нужно никуда спешить, оставить в стороне гонку за очками и рейтингом, что позволит сосредоточиться на актуальной проблеме, которая меня сдерживает. В нашем виде спорта трудно увидеть то, что происходит за кулисами. Так что квалификацию АО-2021 запишу себе в актив – боролась, бегала с мозолями. Выбор, по сути, был из двух зол: либо мозоли из-за новых стелек, либо боль в ноге, которая вдвое сокращает подвижность. Да, турнир не получился таким, каким бы я хотела, но ничего – будем работать, ведь сезон только начался.
 
- Я осторожно спрошу о твоей проблеме, которая вернула тебя в Киев.
- Не стану вдаваться в подробности, но я ищу выход из ситуации. Мне – 20 лет, и хотелось бы подольше оставаться в теннисе здоровой. Дискомфорт проявляется в основном на турнирах. Когда я не тренируюсь и не играю в теннис – все нормально. Но как только начинаются сильные нагрузки, мой организм просто не выдерживает. В концовке прошлого года, после турнира в Ташкенте, я заболела мононуклеозом. Причем я об этом не знала, оставаясь на ногах. Усталость замучила, и все сопутствующие симптомы – гайморит, бактерии... Моя иммунная система дала сбой и сейчас я расплачиваюсь за те три месяца, которые я отыграла, будучи нездоровой. Болезнь я переборола, но на ногах, не зная о диагнозе.
 
- Оптимальный выход из ситуации – пауза или дозированное количество турниров?
- Играть надо в любом случае, но брать матчи не физикой, а головой и психологией.

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Источник — XSport

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 14.01.2021 11:56
    0
    Забагато травм, як для 20 років у Катаріни. Сумнівно що в професійному тенісі без фізики можна чогось серйозного досягнути. Хотілось би, але швидше за все -1 у сподіванням українських вболівальників на ще одного ТОП-гравця, крім Елі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.01.2021 11:53
    0
    треба здоровя поправляті,а потім думати про теніс,а то не будє ні того, ні іншого
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.01.2021 11:02
    0
    Зрозуміло. Коли травми і хвороби пройдуть, одразу скажеш
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.01.2021 11:56
    0
    Забагато травм, як для 20 років у Катаріни. Сумнівно що в професійному тенісі без фізики можна чогось серйозного досягнути. Хотілось би, але швидше за все -1 у сподіванням українських вболівальників на ще одного ТОП-гравця, крім Елі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.01.2021 11:53
    0
    треба здоровя поправляті,а потім думати про теніс,а то не будє ні того, ні іншого
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.01.2021 11:02
    0
    Зрозуміло. Коли травми і хвороби пройдуть, одразу скажеш
    Ссылка
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